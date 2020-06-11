保險業務員納勞動部？ 金管會反對

「保險法無法保障保險業務員勞權，應該將勞動部納入，不能只讓金管會決定。」在11日的保險法公聽會上，工會團體呼籲將勞動部納入保險法第177條，讓業務員明確認定是雇傭還是承攬關係，但公會代表認為，177條是規範業務員與消費者關係，不應由保險法一體適用到勞動契約。金管會保險局局長施瓊華也反對修法，但表示會與勞動部討論修正保險法子法《管理規則》，讓提案修法的民進黨立委江永昌直呼不可思議。

勞動部納入保險法？

保險法第177條規定，保險業務員之資格取得、登錄、撤銷或廢止登錄、教育訓練、懲處及其他應遵行事項之管理規則，均由主管機關（現為金管會）定之。江永昌提案的版本加入「保險業務員之勞動契約、教育訓練、獎懲制度及申訴管道等攸關勞動權益事項，主管機關應會同勞動部定之。」

交大科法所教授邱羽凡表示，針對保險法177條，大法官釋字740號解釋並沒有給出明確機制，要求特定機關處理，但有但書「不得逕以」保險法子法《保險業務員管理規則》認定保險業務員與公司的合約關係是雇傭或是承攬。但是在獎懲上，勞基法與管理規則都有制定規範，可是業務員卻要適用規則不是法律，非常不應該。

「以過去業務員與公司的紛爭實例中，連法官都希望保險法、管理規則可以修法，修法的行動迫在眉睫。」大恆事務所律師李荃和提到，業務員本身很多行為都跟勞動契約有關，可是金管會是負責金融監理的機關，因此的確需要勞動部的介入，保障業務員在勞動契約、獎懲與申訴管道的權益。

金融監理不過度干涉

不過保險犯罪防制中心董事長邵之雋認為，保險業受到高度監理，不是勞務契約的型態，他認為保險法不用修法。壽險公會副秘書長金憶惠也說，勞動部先前有制定指引，就已經可以規範勞資雙方的契約範圍，或是請勞動部再進行其他調整，他不希望用保障消費者與監理金融的管理規則，還要再加入勞動契約保障。

施瓊華則表示，管理規則確實讓保險公司權力太大，他們會檢討。不過她也說，管理規則第3條就已經表明勞務契約簽定須依照民法或其他相關法律，加上勞動部的指引，其實沒有修法必要，不過在申訴管道的方面，會跟勞動部討論相關修正方案。這也讓江永場傻眼表示，他修法就是要勞動部參與，怎麼會反對修法然後還要跟勞動部討論？

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