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新壽：金融資產未實現損益已大幅回升1,200億

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

新光人壽今(11)日表示，受新冠肺炎疫情及油價大跌影響，全球股、債市劇烈波動，今年第1季全球金融市場雖大幅波動，惟近期已逐漸趨穩，新壽4月底淨值已較3月底回升約280億元，金融資產未實現損益(包括擺AC科目的債券)則較3月底回升約1,200億元，4月底淨值比率已提高至3.2%。

母公司新光金控已完成現金增資33億元，已獲主管機關核准，計劃於6月底前增資新壽，以強化公司財務體質。

新光人壽已向金管會申請投資性不動產續後衡量採公允價值模式入帳未實現增值利益468.6億元，預計將能進一步強化淨值，及提高淨值資產比。

新壽將時時監控淨值比率變化，強調股債平衡的資產配置，維持穩定財務結構。

新光人壽配置於新興市場債券，皆為美元計價，匯率風險可控，且大部分為政府公債，信用風險有限。主要部位帳列攤銷後成本(AC)，因此評價不影響公司淨值，且帳上目前仍有大量未實現利益。

對於新興市場展望，第1季部分同業仍在增加購買，顯示部分業者對新興市場債券的看法依然正向。

新光人壽在營運及業務發展採取自有業務員通路及多元通路並重之策略，商品策略聚焦外幣保單及保障型商品，2020年第1季初年度保費市佔率為8.1%，較去年同期(7.8%)提升，市場排名第五大。

投資方面，新壽配置多樣化資產，包括固定收益、高殖利率股票及優質不動產等，2020年第1季合併稅後淨利較去年同期成長46.7%達56.5億元。

公司淨值雖受市場系統性短期波動影響，惟新光人壽擁有雄厚房地產投資，包括信義傑仕堡、寒舍艾美酒店A12及新光摩天大樓等。

若帳上投資性不動產續後衡量比照同業採公允價值模式，則今年4月底淨值資產比率可高於4.7%，高於法令規定。

近期經濟情勢已逐步穩定，新光人壽未來仍將秉持永續經營理念，維持穩健的財務清償能力、嚴謹的公司治理及風險控管機制，為保戶的資產做最安全的把關，並強化民眾對壽險業的信心。

新光人壽 新壽

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