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壽險公會：國內壽險業體質可抵禦金融市場波動

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

壽險公會今(11)日發布新聞稿指出，國內保險業資本體質已逐步改善，可抵禦金融市場波動，以回應外界對壽險業體質的疑慮。

壽險公會表示，國內壽險業的資本體質可抵禦今年第1季的金融市場波動，且今年4月以後，整體壽險業的淨值已經大幅回升。

壽險公會指出，今年第1季金融市場震盪，壽險業淨值受衝擊而下滑，然平均淨值比(淨值/資產)仍逾5%，高於監理指標的3%，顯示目前業者資本水準可抵禦金融市場波動。

4月至今，金融市場回穩並相當程度收復第1季下跌幅度，整體壽險業4 月份淨值回升3,154億元，預期5至6月應可進一步回升。

其次，壽險持續強化資本結構，體質已逐步改善壽險業者近年來為接軌國際會計制度及清償能力制度(IFRS 17 及 ICS)做準備，致力於增強資本體質。

壽險業除依金管會規範，預留各種準備金、 特別盈餘公積、債券處分損益須逐年分配等措施，保留獲利、累積資本，亦主動藉由發行資本性質債券(2008年金融海嘯以來共2,245億)、現金增資(2012年以來逾2,000億)等方式強化資本。

至 2019年底，整體壽險業的資本適足率(RBC)皆達法定適足標準(200%)，依總資產數加權整體壽險業平均資本適足率達 290%以上。

而且，逾半數業者的RBC大於 300%(13 家)，體質遠優於金融海嘯時期(2008年僅八家逾 300%)。

另外，法規已嚴控保險業投資信用風險，低評級債券曝險有限。

壽險公會表示，現行法令及監理面已有針對業者投資債券信評等級的管控措施，例如：限制投資BBB~BB+等級債券的額度，另外，投資國外公司債及金融機構次順位債的評等需優於BB+且不能超過保險局核定國外投資額度的2%。

對於低評級的債券，保險局也要求保險公司必須提存較多的資本，因此壽險業者在債券配置上，也以品質較佳的投資等級債為主，低評級債券的曝險較少。

以今年第1季底為例，BBB-評級以下的國外債券占整體壽險業可運用資金約2.1%。

壽險公會強調，國內整體壽險業的債信品質良好，不應以個別債券類別，如新興市場、次順位債或能源產業，驟然斷定債信品質潛藏疑慮。

壽險業 債券

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