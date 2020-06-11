國內新冠疫情趨緩，各場所限制逐漸解封，過去幾個月，許多人為了降低感染風險，減少外出，當中也包含失智症患者，對此，台灣失智症協會曾提出提醒，配合防疫措施缺乏社交，因而加速失智症病友的退化，亦可能加重照護者的壓力。南山人壽的業務夥伴們長期致力於醫療關懷義工服務，並關注失智防治照護議題，與各縣市失智共照中心合作，投入失智防治社區宣導活動及失智症家庭支持服務。

「南山人壽公益服務獎」2019年度得獎名單出爐，有3個業務中心及15個通訊處，從三百多個義工團隊中脫穎而出，在2019年聚焦在失智關懷服務， 包括舉辦失智症認識與防治健康講座、協助合作醫院失智門診就醫引導、失智日照中心復健課程陪伴及舉辦家庭日活動支持照顧者等服務，讓失智症家庭不至於扛著沉重的大石，在漫漫長路中，踽踽獨行。

「南山人壽公益服務獎」實踐保險是「公益服務業」的核心價值。當面臨風險時，每一張保單能發揮安定人心、守護保戶的功能，是一份公益；而每一份關懷社會、扶助弱勢的愛心，也是公益。參加公益服務獎的團隊，除了必須積極投入為客戶規劃意外及醫療險、產險保障外，也要積極參與公益慈善活動。2019年度的得獎團隊中，陽光通訊處在萬芳醫院長期投入義工服務，連續12年獲得公益獎肯定，而在高雄市立聯合醫院擔任義工的前一通訊處，也累積獲獎8次，處經理李淑雲表示，與夥伴一起為客戶建構人生保障，就是做公益，同時也積極加強業務員的醫療觀念，讓義工能做的，不僅是公益服務，還能捍衛保戶健康。

從爆發新冠疫情後，南山人壽的義工在醫院及社區的公益服務暫緩，但3萬多名業務員對600多萬客戶的關懷未曾停止，甚至有逾16,000名業務員自願加入政府的紓困政策宣導行列，估計至少有7,000名業務員，在通過志工認證後，成為「紓困國家隊」的成員，秉持南山保險公益服務的精神與專業，主動關心與提供服務，成為民眾最堅實專業的後盾，能在非常時刻臨危受命的原因，是基於業務夥伴們平時對公共領域事務的耕耘與付出經驗。根據南山人壽慈善基金會統計， 2019年南山人壽有逾6,500人次的義工投入各項醫療關懷服務及活動，總計服務16萬人次以上，其中最大的服務亮點就是失智關懷，從北到南有41個南山人壽的通訊處，如：前豐、苗栗文山、羅東興東、林森、聯興、又新、安遠以及中壢百億等，業務員在教育訓練後，進入社區舉辦失智症認識與防治健康講座，讓社會大眾更懂得與失智症家庭相處，更有通訊處長期投入日照中心服務，利用設計藝術治療活動、與長輩慶生或共餐、規劃家庭日活動等服務，來減緩患者病程發展，同時緩解照顧者精神壓力。

公益服務獎的精神，是鼓勵南山人壽業務夥伴們，在發揚保險觀念之外，齊心為公益服務事業努力，而此次獲獎的雙興通訊處總監廖清宏也認為，能用意外及健康醫療險和產險保障，來照顧客戶幸福，加上參與義工服務，回饋地方，對保險業務員來說，具有非凡的意義。其他名列前茅的得獎團隊，還包括鳳凰通訊處在成大醫院癌症中心擔任四癌篩檢宣導義工；嘉義融豐通訊處參與嘉義基督教醫院的嘉義縣獨居長輩送餐服務；雙興通訊處則定期於中山醫院的服務櫃檯提供民眾就醫引導及諮詢服務；尚豐通訊處在永康奇美醫院為宣導器官捐贈而努力；文廣通訊處則是在衛福部台中醫院參與護理之家長輩們音樂治療陪伴服務，此外，宜蘭、鳳山、永康業務中心的夥伴們的公益付出也令人激賞。南山人壽與全體業務夥伴共同努力，成為台灣民眾幸福的守護者，提供全方位的風險規劃服務，讓更多民眾的生活，更美好。