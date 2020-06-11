業務員當小三、傳銷遭停職？保險局長施瓊華：不得逾越

有保險業務員當小三或涉多層次傳銷，跟招攬行為無關，卻遭保險公司依「有損公司形象」，依各公司管理規則送交評議會懲處，並可能遭停業3個月以上或甚至撤銷執照。保險業務員與公司目前勞務契約有雇佣、承攬、委任與混合制等，管理方式不一致，勞資糾紛頻傳，立法院財政委員會今（11）日下午舉行「金管會與勞動部合作保險業務員勞動權益更完善」公聽會，金管會保險局局長施瓊華表示，跟招攬行為無關的的工作行為，保險公司不可用管理規則「逾越」侵犯勞工契約，今年將請壽險公會檢討獎懲委員會的人員代表要平衡，將檢討業務員管理規則。

民國80年訂定保險業務員管理規則，問題由來已久，主管機關當初訂定的背景，金融產業受高度監理，不是業務員有考試登錄，很多營業員、信託業業務員都受專業的要求、考試登錄才能執行業務，主要目的保險法177法規定，是為了消費者保護與金融秩序的維護這二個主軸。至於公司與業務員間的關係，過去發展出的勞動契約關係是多元，包括雇佣、承攬、委任及混合制，都是基於契約自由原則。管理規則是為了解決業務員對客戶招攬行為的管理，而非公司與業務員的關係，但過去執行面，可能保險公司與業務員依勞務契約，是否有違反當初的契約，產生不一致而產生糾紛。

公司訂定獎懲還是要依違失態樣，不是可以超越規則，跟招攬行為無關的的工作行為並不納入。管理規則當初制定時，公會擔任登錄獎懲通報中心，真正懲處還是公司執行，救濟途徑是各公司要有內部申訴管道，工會也要有第二層的救濟管理，獎懲委員會代表性的問題，今年已請壽險公會檢討，業務員代表人數跟公司代表人數平衡，各二個人，其他部份由學者與社會公正人士擔任，若未來有意見還是可以檢討。

此外，施瓊華也強調，檢視表不是金管會訂定，是壽險公會跟保險公司間雇佣承攬仍多有爭議，因此參考過去的類型，約束自己在管理業務員，依勞務契約來遵循，原本的用意在此。金管會根本沒有核定，不過2019年勞動部推動勞動契約指導原則與判斷檢核表，金管會今年也會要求保險公司依據此二個表來做判定。

她說，最大問題在規則與勞務契約上，實務上有逾越相互之間的關係，將承諾要檢討管理規則，會跟勞動部討論，做一個解決，讓保險公司跟業務員間的關係，應該是緊密而非對立，這是我們不樂見的。至於保險法中是否列勞動契約類型來訂法，需與勞動部進一步討論，是否要合作。註銷登錄是否過於嚴格？未來保險法與管理規定修訂時也會予以檢討，已納入工作項目中。

勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，目前問題在於假承攬真雇佣，而承攬人員猶如孤兒，保險公司不能拿管理規則與檢核表來規避，不能要有二邊的好處，又要有雇佣的勞工品質。至於獎懲的部份，目的是保護跟業務員間的關係，不是勞基法中的工作規則，公司不能混水摸魚，像暴行、賭博等私生活跟招攬行為無關「一碼規一碼」，再來好好檢視。保險公司訂出來規範若不合理，壽險公會應該退回去給公司，因政府授權，應該不只是備查，要看一下。訂的時候請業務員代表參與表達意願，這個程序應該要有，所有對保戶不良的所有行為差不多，不該不同公司間南轅北轍，要有一致性差不多的原則，搞得停權或是撤銷登錄，有沒有那麼嚴重？停三個月六個月影響重大，程序要做得好。紀律委員會勞方也太少、勞動法的老師也沒有，是否再嚴謹些，多些人參與，可走得比較好。