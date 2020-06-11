快訊

稻江7月31日「淨空全校、一個學生都不留」 教育部說話了

業務員當小三、傳銷遭停職？保險局長施瓊華：不得逾越

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

保險業務員當小三或涉多層次傳銷，跟招攬行為無關，卻遭保險公司依「有損公司形象」，依各公司管理規則送交評議會懲處，並可能遭停業3個月以上或甚至撤銷執照。保險業務員與公司目前勞務契約有雇佣、承攬、委任與混合制等，管理方式不一致，勞資糾紛頻傳，立法院財政委員會今（11）日下午舉行「金管會勞動部合作保險業務員勞動權益更完善」公聽會，金管會保險局局長施瓊華表示，跟招攬行為無關的的工作行為，保險公司不可用管理規則「逾越」侵犯勞工契約，今年將請壽險公會檢討獎懲委員會的人員代表要平衡，將檢討業務員管理規則。

民國80年訂定保險業務員管理規則，問題由來已久，主管機關當初訂定的背景，金融產業受高度監理，不是業務員有考試登錄，很多營業員、信託業業務員都受專業的要求、考試登錄才能執行業務，主要目的保險法177法規定，是為了消費者保護與金融秩序的維護這二個主軸。至於公司與業務員間的關係，過去發展出的勞動契約關係是多元，包括雇佣、承攬、委任及混合制，都是基於契約自由原則。管理規則是為了解決業務員對客戶招攬行為的管理，而非公司與業務員的關係，但過去執行面，可能保險公司與業務員依勞務契約，是否有違反當初的契約，產生不一致而產生糾紛。

公司訂定獎懲還是要依違失態樣，不是可以超越規則，跟招攬行為無關的的工作行為並不納入。管理規則當初制定時，公會擔任登錄獎懲通報中心，真正懲處還是公司執行，救濟途徑是各公司要有內部申訴管道，工會也要有第二層的救濟管理，獎懲委員會代表性的問題，今年已請壽險公會檢討，業務員代表人數跟公司代表人數平衡，各二個人，其他部份由學者與社會公正人士擔任，若未來有意見還是可以檢討。

此外，施瓊華也強調，檢視表不是金管會訂定，是壽險公會跟保險公司間雇佣承攬仍多有爭議，因此參考過去的類型，約束自己在管理業務員，依勞務契約來遵循，原本的用意在此。金管會根本沒有核定，不過2019年勞動部推動勞動契約指導原則與判斷檢核表，金管會今年也會要求保險公司依據此二個表來做判定。

她說，最大問題在規則與勞務契約上，實務上有逾越相互之間的關係，將承諾要檢討管理規則，會跟勞動部討論，做一個解決，讓保險公司跟業務員間的關係，應該是緊密而非對立，這是我們不樂見的。至於保險法中是否列勞動契約類型來訂法，需與勞動部進一步討論，是否要合作。註銷登錄是否過於嚴格？未來保險法與管理規定修訂時也會予以檢討，已納入工作項目中。

勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，目前問題在於假承攬真雇佣，而承攬人員猶如孤兒，保險公司不能拿管理規則與檢核表來規避，不能要有二邊的好處，又要有雇佣的勞工品質。至於獎懲的部份，目的是保護跟業務員間的關係，不是勞基法中的工作規則，公司不能混水摸魚，像暴行、賭博等私生活跟招攬行為無關「一碼規一碼」，再來好好檢視。保險公司訂出來規範若不合理，壽險公會應該退回去給公司，因政府授權，應該不只是備查，要看一下。訂的時候請業務員代表參與表達意願，這個程序應該要有，所有對保戶不良的所有行為差不多，不該不同公司間南轅北轍，要有一致性差不多的原則，搞得停權或是撤銷登錄，有沒有那麼嚴重？停三個月六個月影響重大，程序要做得好。紀律委員會勞方也太少、勞動法的老師也沒有，是否再嚴謹些，多些人參與，可走得比較好。

保險 勞動部 金管會

延伸閱讀

保險業務總工會爭權益 提修正保險法3大訴求

狂買機票「騙」延誤理賠近1300萬元 南京婦被指詐騙保險公司惹議

暴打地攤老翁 河北3城管停職

兒童保單新法將上路 牽動保費

相關新聞

傳第一金搶下保德信人壽？黃天牧：看報才知道

保德信人壽出售案，今傳出保德信審視買家後，初步認為第一金的分數較高，得標機率高。金管會主委黃天牧今則表示：「我是看報才知...

活動全數移回國內 第一銀行砸1.4億元刺激國旅

隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，第一銀行響應政府振興經濟政策，將保險業務海外行銷激勵活動、個金理財巔峰海外激勵活動等，於今年度全數改以國內住宿及旅遊方式辦理，加計員工文康活動、旅遊補助、教育訓練等預算，預計投入逾1.4億元，以實際行動扶助觀光產業，提振國內景氣。

新台幣狂升 衝上29.53元兌1美元

國內疫情趨於穩定，美國聯準會（Fed）利率決策會議持續維持接近於零的利率，市場沒有太大意外，讓新興貨幣趁勝追擊，新台幣今天早盤一度衝上29.53元兌1美元價位，強彈1.86角。

自行車超夯 花旗喊巨大282元、美利達升上220元

自行車雙雄巨大（9921）、美利達5月營收雙雙報喜，花旗環球證券看好自行車景氣持續復甦，最新報告同步上修雙雄目標價，包括對巨大目標價從210元拉高到282元，美利達185元拉到220元，助攻雙雄今天股價狂飆。

第一銀行響應振興經濟政策 逾1.4億元預算投入國內旅遊

隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，第一銀行響應政府振興經濟政策，將保險業務海外行銷激勵活動、個金理財巔峰海外激勵活動等，於今年度全數改以國內住宿及旅遊方式辦理，加計員工文康活動、旅遊補助、教育訓練等預算，預計投入逾1.4億元，以實際行動扶助觀光產業，提振國內景氣。

第三季操作方向 富蘭克林看法：HOPE投資、趨吉避凶

富蘭克林證券投顧表示，歷經連兩個月亮麗漲勢，預期未來全球風險性資產走勢可能趨緩且震盪加大，第三季焦點將轉向實質的基本面復甦，包括新訂單及就業改善情況，以及第二季財報及下半年財測展望。

元富證券攜手證交所 線上海外引資成果豐

新光金控（2888）旗下子公司元富證券與台灣證券交易所共同主辦的「A Post-Pandemic World： Taiwan Market Outlook」線上投資說明會於6月8日至12日進行。

紓困勞工 中信貸款22萬戶最多

限量百萬人申請的勞工紓困貸款已全數申辦額滿，而中小企業信保基金也正積極的審核當中，截至9日止，核准戶數已達90萬戶。銀行...

警示客戶逐漸浮現 業界憂信用風險攀升

台灣步入經濟振興階段，銀行承做各項紓困貸款件數開始緩和，公股銀行高層主管指出，紓困方案雖可避免銀行增加逾放，但近期警示客...

新產簽單保費 拚200億

新光產險昨（10）日舉行股東常會，董事長吳昕紘會後受訪時談及新產今（2020）年的簽單保費，「我的目標，讓總經理壓力很大...

李啟賢 傳掌華南永昌證

華南永昌證董事長遺缺傳出將由證券暨期貨市場發展基金會董事長李啟賢接任。據了解，財政部昨（10）日晚間已將新董事會成員名單...

鬆綁！進銀行免戴口罩

金管會昨（10）日晚間發布新聞稿宣布，為配合中央流行疫情指揮中心宣布於6月7日後鬆綁民眾生活防疫措施，並參考採用銀行公會...

熱門新聞

被指「信用卡太多」核卡失敗 他揭薪資大家秒懂：難怪銀行怕

鬆綁！金管會宣布進銀行不用再強制戴口罩

藝文振興券為什麼不發紙本票券？專家認為這點很聰明

萬元紓困金納近百萬出家人？ 衛福部今做出解釋

15家金控全賺錢 前五月達1,462億

國境封鎖效應…旅行社5月業績 斷崖式墜落

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。