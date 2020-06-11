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活動全數移回國內 第一銀行砸1.4億元刺激國旅

經濟日報 / 記者林子桓／台北即時報導
第一銀行響應振興經濟政策，砸下逾1.4億元預算投入國內旅遊。圖／第一銀行提供
第一銀行響應振興經濟政策，砸下逾1.4億元預算投入國內旅遊。圖／第一銀行提供

隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，第一銀行響應政府振興經濟政策，將保險業務海外行銷激勵活動、個金理財巔峰海外激勵活動等，於今年度全數改以國內住宿及旅遊方式辦理，加計員工文康活動、旅遊補助、教育訓練等預算，預計投入逾1.4億元，以實際行動扶助觀光產業，提振國內景氣。

第一銀行表示，以往保險及個金理財的激勵活動皆於海外辦理，考量疫情衝擊國內觀光產業，今年各項海外旅遊獎勵活動特別改為國內，希望透過員工出門旅遊消費，直接幫助旅宿業者，與國內觀光產業同心協力度過疫情難關。　　

第一銀行全力支持政府刺激國內消費政策，更配合民眾需求，提供最即時的金融服務，即日起至7月31日止，凡於第一銀行iLEO App申辦「小桶金」貸款，手續費只要500元，馬上省下1,500元，額度3萬元至15萬元，免綁約、隨時可還款，日常所需好便利；另有「大桶金」貸款，額度最高300萬元，幫助民眾度過難關、實現夢想。　　

第一銀行因應新冠肺炎疫情影響，特別開辦網路「防疫紓困貸款平台」，提供24小時線上受理申請服務，滿足企業、小規模營業人、個人之需求；另配合政府辦理「勞工紓困貸款」，受理及核保件數位居公股行庫之冠。

第一銀行 疫情 觀光

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