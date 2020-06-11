新台幣狂升 衝上29.53元兌1美元

國內疫情趨於穩定，美國聯準會（Fed）利率決策會議持續維持接近於零的利率，市場沒有太大意外，讓新興貨幣趁勝追擊，新台幣今天早盤一度衝上29.53元兌1美元價位，強彈1.86角。

在外資積極匯入買超台股的態勢下，新台幣今天續衝高，開盤不到15分鐘，連續衝破29.7元和29.6元大關，站上29.5字頭，盤中一度來到29.530元價位，續寫2018年4月以來新高。

匯銀人士指出，Fed沒有做出出乎意料的決策，讓外匯市場上持續是美元走弱，新興貨幣走強的狀態，包括新幣、人民幣和印尼盾，今天上午表現都較為強勁；韓元和印度盧比則表現較為平疲。

匯銀主管表示，新興貨幣年初受到疫情影響貶多，在疫情受到控制之後，出現跌深反彈；上升較為緩慢的，例如韓元和印度，則是因為疫情仍相對仍較為嚴峻。

今天上午包括外資、出口商都站在美元賣方，11點半成交量來到6.5億美元，較平時量能稍微放大；在資金行情簇擁下，新台幣仍有向上升值的空間，可能下一波測試29.2元價位。