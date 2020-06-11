自行車火紅 花旗喊巨大282元、美利達升上220元

自行車雙雄巨大（9921）、美利達5月營收雙雙報喜，花旗環球證券看好自行車景氣持續復甦，最新報告同步上修雙雄目標價，包括對巨大目標價從210元拉高到282元，美利達185元拉到220元，助攻雙雄今天股價狂飆。

巨大今天早盤一度亮燈，攻上274元漲停價，美利達同聲慶賀也大漲8%，到12點左右，美利達成交破5,600張，更創下2017年11月30日1.9萬張來大量。

花旗表示，巨大受惠歐美自行車買氣快速復甦，5月營收比4月大增四成，擊敗市場預測。由於運動風氣盛，巨大看好中低階、傳統、運動和通勤型車種保持熱銷，中階登山車種在大陸高成長，產品線幾乎全面反彈，展望超樂觀。

花旗指出，巨大5月攻頂，6月調整期可能略為降溫，但第3季很快又有反彈，特別是經濟解封勢必助長乘車需求，而且下一季起巨大將量產明年的新車種。

此外，巨大品牌力強，領先的議價能力和產線分散化，也讓外資肯定長線成長力。花旗此次將巨大2020-2022年獲利大幅上修15%-25%，對今、明、後年每股純益（EPS）推估達9.7元、11.1元、12.1元。

美利達5月同樣強勁，花旗認為，美利達受惠疫情的效益比巨大更具體，主因一、美利達原本部分訂單被推遲到8、9月，但騎車風氣盛行後，經銷商庫存快速回補，二、新流行也讓訂單增加。統計美利達第2季以來，歐美和大陸營收已經比去年同期倍增。

花旗預期，在訂單強力推動，美利達今年營收減幅將「減半」，由15%降到7%，並在明年大幅成長18%。

伴隨大陸需求回溫，美利達毛利將顯著提升，花旗將其今、明、後年獲利上修8%-9%，EPS推估8.03元、9.6元、11.1元。由於美利達成長性不亞於巨大，但漲幅和評價都落後，花旗更看好前者，推薦投資人先買美利達、再買巨大。