元大銀行數位新生活運動 海外債券線上下單功能大解封

因應純網銀業者最快在今(2020)年第3季開業營運，及新型冠狀肺炎疫情影響，客戶線上金融服務需求激增，元大銀行持續推動數位新生活運動，讓客戶體驗更安全、更迅速的數位金融服務。

為滿足理財客戶精準快速的投資需求，元大銀行提供零距離投資理財線上服務，除了可以申請開立數位存款帳戶、信託帳戶、填寫KYC問卷，進行海內外基金交易…等，更提供海外債券線上交易服務，讓客戶完整規劃布局、精準掌握投資契機並迅速完成交易。

為響應主管機關推動創新金融、發展永續金融及落實普惠金融目標，過去海外債券交易僅能透過分行臨櫃辦理，除配合銀行營業時間，另需填寫相關表單。元大銀行新推出行動銀行「海外債券線上下單」功能，毋須額外申請，只要是元大銀行信託客戶並開通網路銀行服務，即可透過行動銀行App操作下單。

不僅申購下單超迅速方便，當有投資收益或有資金需求時，也可線上操作贖回全部或部分的投資部位，委託交易完成後也將主動通知成交結果，讓客戶掌握完整交易訊息。元大銀行表示，行動銀行「海外債券線上下單」服務上線後，統計使用線上功能進行交易的平均客戶數，已達海外債券總體交易客戶數約12%，可見投資理財客戶對於「海外債券線上下單」服務的需求性及認同程度。

海外債為定期配息且持有到期票面保本的商品，其長期波動風險較股市為低，對於不想承擔股市大幅波動的投資人來說，屬於相對穩定收益的投資工具。投資人亦可搭配線上其他理財服務，如：外幣定期定額換匯、基金定期定額投資等。

以今年3月熱銷達數百億元的元大台灣高股息優質龍頭基金為例，成立至今投資報酬表現穩健，於募集期間即進場申購的投資人，至6月8日止基金報酬率已接近6%。

另外，建議當時因新型冠狀肺炎疫情引起市場恐慌、考量全球股市回檔，而未進場的投資人，5G是未來最火紅的投資亮點，而專注布局在5G「未來通訊價值」及「關鍵科技成長」的「元大全球未來關鍵科技ETF基金」，預計於6月10日至6月16日展開募集，透過元大銀行網路銀行或行動銀行下單，即可享有申購手續費優惠。