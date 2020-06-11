期交所 調高晟德保證金

你的手上有幾張卡？根據聯徵中心統計，至今年1月底國內平均每戶持卡張數為4.18張，信用卡流通卡數為4773萬張，一名彰化銀行卡友在批踢踢信用卡版表示，自己已經有該行60幾張的信用卡，因此得剪到10張以下才可能核卡通過，納悶這種情形是不是很常見，網友分析後突破盲點「重點是財力」。

2020-06-10 19:44