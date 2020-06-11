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期交所 調高晟德保證金

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
晟德保證金調整。
晟德保證金調整。

台灣期貨交易所今（11）日調高晟德期貨契約（NIF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍。

這次調高是因為晟德（4123）經櫃檯買賣中心於今年6月9日公布為處置有價證券（處置期間為6月10日至109年6月23日），期交所依規定調高晟德期貨契約（NIF）所有月份保證金適用比例，自6月11日（證券市場處置生效日次一營業日）該契約交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於6月23日該契約交易時段結束後恢復為調整前的保證金，參照證券市場處置措施。

期交所表示，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。

台灣期貨交易所 晟德 期交所

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