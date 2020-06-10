鬆綁！金管會宣布進銀行不用再強制戴口罩

金管會今（10）日晚間發布新聞稿表示，為配合中央流行疫情指揮中心宣布於109年6月7日後鬆綁民眾生活防疫措施，並參採銀行公會建議的後續防疫措施，於今日停止適用109年4月20日對民眾進入銀行營業場所需強制戴口罩及量測體溫之公告，回歸由銀行配合指揮中心對於民眾之防疫生活建議，自主管理。

金管會進一步說明，銀行公會對於配合鬆綁防疫措施，經開會共同研商後，建議所有銀行一致參考指揮中心相關指引，客戶進入銀行仍應配合量測體溫，在符合指揮中心防疫措施相關指引，能維持社交距離前提下，得不必強制佩戴口罩。

不過金管會呼籲，目前國內疫情穩定控制中，但民眾仍應做好個人衛生防護，進入銀行營業場所，也請配合業者防疫作業，共同守護大家的健康。