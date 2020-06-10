鬆綁！金管會宣布進銀行不用再強制戴口罩
金管會今（10）日晚間發布新聞稿表示，為配合中央流行疫情指揮中心宣布於109年6月7日後鬆綁民眾生活防疫措施，並參採銀行公會建議的後續防疫措施，於今日停止適用109年4月20日對民眾進入銀行營業場所需強制戴口罩及量測體溫之公告，回歸由銀行配合指揮中心對於民眾之防疫生活建議，自主管理。
金管會進一步說明，銀行公會對於配合鬆綁防疫措施，經開會共同研商後，建議所有銀行一致參考指揮中心相關指引，客戶進入銀行仍應配合量測體溫，在符合指揮中心防疫措施相關指引，能維持社交距離前提下，得不必強制佩戴口罩。
不過金管會呼籲，目前國內疫情穩定控制中，但民眾仍應做好個人衛生防護，進入銀行營業場所，也請配合業者防疫作業，共同守護大家的健康。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言