華南永昌證董座人選 證基會董座李啟賢呼聲高
華南永昌證董事長新任人選目前傳出將由證基會董事長李啟賢接任。相關人士指出，先前有傳出遺缺由曾任金管會的官員接任，而華南永昌證重組後，董事名單中，李啟賢曾任金管會官員，因此推測他的呼聲最高。不過，財政部官員指出，目前尚未將合意人選交給行政院。
李啟賢曾任證期局局長、證交所總經理與代理董事長，現任則是證基會董事長，據悉，他將於6月底退休，而目前財政部與華南金高層主管，有意將選任他至懸缺已久的華南永昌證券董座一職，雖然目前尚未經過院核准，但仍是呼聲最高的人選。
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