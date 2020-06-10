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被指「信用卡太多」核卡失敗 他揭薪資大家秒懂：難怪銀行怕

聯合新聞網 / 綜合報導
一名卡友表示，自己已有60幾張的信用卡，因此得剪到10張以下才可能核卡通過，納悶這種情形是不是很常見。 聯合報系資料照片
一名卡友表示，自己已有60幾張的信用卡，因此得剪到10張以下才可能核卡通過，納悶這種情形是不是很常見。 聯合報系資料照片

你的手上有幾張信用卡？根據聯徵中心統計，至今年1月底國內平均每戶持卡張數為4.18張，信用卡流通卡數為4773萬張。一名彰化銀行卡友在批踢踢信用卡板表示，自己已經有該行60幾張的信用卡，因此得剪到10張以下才可能核卡通過，納悶這種情形是不是很常見，其他網友分析後突破盲點「重點是財力」。

原PO表示自己想辦新卡，但銀行表示因他有60幾張信用卡、數量太多，必須剪到10張以下才有可能過，讓他不解為何會有這種情形。不少網友也分享自己在其他家銀行辦卡碰壁的經驗，指出「信用卡太多」確實會是銀行核卡不過的理由，但也有人指出這可能只是該家銀行分行「不缺客戶」，換別的分行或許就能通過了。

另也有人指出原PO月入三萬、有60幾張卡，認為卡友的「收入」可能是降低銀行核卡意願的因素之一，而非與信用卡張數有直接關係，有網友指出「你太窮了，銀行會怕」，認為若存款多、月薪高就不會碰上核卡不過的問題，直接點出「窮人還辦那麼多，銀行當然會怕」，奉勸原PO應該選擇常用、好用的卡，而非被各種回饋好的卡綁架。

國人對信用卡接受度越來越高、持卡張數也越來越多，是否會因持卡數量多影響信用評分、進而導致銀行核卡不過，對此財團法人金融聯合徵信中心指出，信用卡持有張數與信用風險並無顯著關聯，聯徵中心也不會將持卡數納入信用評分項目，因此卡友們大可放心。

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