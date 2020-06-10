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第一金人壽 推美元增額終身保險

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

第一金人壽今(10)日表示，財務規劃是一門重要的學問，正確的財富管理能讓資產保值，維持家庭和諧，避免資產分配不均引起的紛爭。及早行動可以把時間轉換成資產擁有者的利基點，同時，選擇合適的、彈性大的商品也是財務規劃的必備要件。

第一金人壽金富族美元增額終身保險的三大好處：高彈性、高CP值、保障充足，便能幫助不同年齡層的民眾落實良好的財務規劃。

第一金人壽總經理林元輝指出，「金富族」從20歲到70歲都能投保，承保保額從30萬美元到300萬美元，能符合不同年齡層保戶，及保戶不同人生階段的保險保障及資產配置需求。除此之外，「金富族」還提供最高150萬美元的免體檢保額，為銀髮族群保留了十足的彈性。

林元輝說明，「金富族」保額自第三保單年度起，每年固定以10%單利的方式增加保額，因增額方式穩定、不受景氣影響，到了第12個保單年度，保額即為基本保額的兩倍。

林元輝舉例，35歲的金先生購買基本保額100萬美元的「金富族」保單，折扣後保費14萬9,186美元x繳費年期6年 = 總保費89萬5,116美元，但到金先生46歲時，保額已高達200萬美元，是實繳總保費的2.2倍，能達到資產增值的效果。

林元輝說，保戶投保「金富族」如選擇首期保費匯款、續期保費授權以金融機構轉帳扣繳，首、續期保費享有1%保費折扣，而年化實繳保費若達3萬美元、10萬美元或20萬美元，會依據金額再享有1%~3%的保費折扣，加起來最高可享4%保費折扣優惠。

以金先生例子而言，金先生選擇以首期匯款、續期轉帳的方式繳交保費，先享有1%折扣，並因年化實繳保費約15餘萬美元，超過10萬美元門檻，再享有2%折扣，共享有3%保費折扣，六年下來共幫金先生省下近2萬8,000美元的保費。

「金富族」除了讓保戶繳費六年就能獲得終身保障，還特別設計貼心特定疾病提前給付，保戶若罹患條款所列嚴重阿茲海默氏症或嚴重巴金森氏症，第一金人壽將依「基本保額」20%，給付特定疾病提前給付保險金，且保單持續有效。

假設金先生不幸於50歲時罹患嚴重阿茲海默氏症，最高可領到100萬美元 x 20% = 20萬美元的特定疾病提前給付保險金，讓金先生可以安心接受治療，而因金先生46歲時，「金富族」保額已增額到200萬美元，扣掉金先生提前領取的20萬美元，身故後還能留下180萬美元，利用兩倍增額的保額守護家人。

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