及早籌備子女留學費用 元大壽建議善用美元利變保單

元大人壽表示，儘管教育費愈來愈貴，但只要父母提早準備，靠著時間複利效果，就可相對輕鬆地逐步累積子女教育基金，若父母計畫以保險作為規劃工具之一，則可運用商品本身內含意外保障的利率變動型增額終身壽險來規劃，一方面可保障父母本人、即家中經濟支柱，另一方面則可儲備子女教育基金。

根據內政部最新統計，2019年底國內擁有大專學歷以上的民眾共有957萬人，10年來增加263.3萬人，擁有高等教育程度民眾大幅增加；而教育部針對高級中等以上學校就學貸款進行統計，2018年（107學年度）申請就學貸款人次共計超過47萬，顯示高等教育愈來愈普及，但仍有許多學生得靠就學貸款才能繼續深造。

現代人保險意識普遍提升，很多父母在孩子一出生後就為其規劃完整的保險保障，但卻忘了自己才是家中的經濟支柱，元大人壽建議，父母應優先為自己規劃足額的保障，至於要準備多少保障才足夠呢？除考量本身的預算外，可以自己不在孩子身邊或無法賺錢，子女還能擁有一筆錢繼續生活及讀書，直到成年經濟獨立為止所需要的費用來計算。

父母計畫子女未來在高中或大學畢業後出國深造，元大人壽建議，可選擇美元幣別之利率變動型增額終身壽險，善用美元保單的優勢，美元為國際強勢貨幣，具有相對穩定、流通性特性；且美元利變型保險之宣告利率、預定利率相對台幣較高，直接以美元收付，留學使用可省去匯兌風險。此外，選擇長年分期繳商品有機會透過分批換匯分散匯率風險，避免因短期匯率波動而受到太大的影響。

元大人壽提醒，子女留學期間還可能面對突發疾病或意外傷害的威脅，面對國外高額的診療費用，可在子女原有主約搭配醫療險及意外傷害險，以擁有周全的保障；此外，出國前先投保旅遊平安險，還可附加傷害醫療、海外突發疾病保障之附加條款，讓子女無需擔心意外傷害帶來的高額醫療費用，即使人在海外突然有急診、門診需求，就醫費用也都包含在保障範圍內，針對海外特定地區因同一突發疾病住院有最高保額限額3倍的突發疾病醫療保障，可協助子女更從容地面對疾病意外等特殊情況。