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iPASS一卡通AI智能客服 用講的嘛A通

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
為提高用戶的服務效能及即時性，一卡通公司即日起推出智慧語音助理服務。圖／一卡通公司提供
為提高用戶的服務效能及即時性，一卡通公司即日起推出智慧語音助理服務。圖／一卡通公司提供

為提高用戶的服務效能及即時性，一卡通公司即日起推出智慧語音助理服務，運用AI智能客服，民眾只要對著手機Google助理說出「我要跟iPASS一卡通說話！」，就能喚起Google一卡通AI客服助手，全年無休隨時隨地查詢客服聯繫資訊、票卡記名、票卡掛失、LINE Pay Money（原「LINE Pay一卡通帳戶」）儲值、轉帳、乘車碼、生活繳費及使用優惠等相關服務資訊。此外，一卡通官方網站也提供線上文字智能客服服務，民眾可多加利用。

一卡通公司表示，去（2019）年即啟用線上文字智能客服便利民眾即時查詢資訊，用戶最感興趣的前五名點擊的問題，分別為票卡遺失處理方式、票卡申辦資格、LINE Pay Money儲值方式說明、LINE Pay Money手續費說明及票卡申辦方式。新增的Google AI智能客服所提供的資訊，票卡部分有記名、掛失、使用異常資訊查詢等，LINE Pay Money部分則有乘車碼、生活繳費、儲值等相關資訊，另也提供用戶近期優惠資訊作為消費參考。

使用iPASS一卡通AI語音助手問答查詢或線上文字智能客服查詢資訊免等待，除可立即回覆電子票證票卡或電子支付的LINE Pay Money使用上的相關資訊，又能隨時獲取即時好康資訊，民眾可多加利用，節省進線客服遇忙線之等候時間。

※使用方式說明：

iOS系統：至App Store下載安裝Google助理 (Google Assistant)，打開後對著Google助理說出「我要跟iPASS一卡通說話！」即可啟動iPASS一卡通AI助手。

Android系統：以OK Google呼叫出Google助理後說出「我要跟iPASS一卡通說話！」即可啟動iPASS一卡通AI助手。

※iPASS一卡通AI助手目前可提供的資訊如下：

1.客服聯繫資訊

2.票卡記名（連結至官網記名）

3.票卡掛失（依卡種連結至官網掛失或提供其它掛失管道）

4.票卡使用異常資訊（如無法感應、扣款異常、退費、連結至官網查詢交易記錄）

5.LINE Pay Money乘車碼相關資訊（如適用範圍、使用方式、使用異常）

6.LINE Pay Money生活繳費相關資訊（如適用範圍、繳費方式、重覆繳納）

7.LINE Pay Money儲值相關資訊（如連結銀行、虛擬帳號、自動儲值）

8.LINE Pay Money管理相關資訊（如忘記ID密碼、無法登入等，皆提供其一卡通客服聯繫資訊）

9.連結至官網提供行銷資訊

一卡通 LINE Pay LINE

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Google亂碼輸入卻跳出「陳菊善款」 谷歌認錯修改

一卡通推AI智能客服 可全年無休對話

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