後疫情時代 保險規劃三要領

經濟日報 / 記者葉憶如 / 台北即時報導

疫情喚醒了民眾的風險意識，保險公司快速的應變，推出了保單相關放寬措施，協助大眾擁有保障以共同抗疫，因此連帶地也促進健康醫療險的成長。

隨著疫情趨於平穩，民眾生活回歸常軌之際，後疫情時代的保險規劃，民眾接下來該怎麼做呢？南山人壽建議，可透過三大要點檢視保險保障，協助民眾做好準備，邁向防疫新生活。

一、防疫是一時，但保障要終身

雖然台灣疫情趨緩，但國際疫情仍然險峻，沒有人可以預料疫情是否會再捲土重來，或是爆發新的病毒疫情，再加上新冠肺炎的治療藥物及疫苗尚未研發完成，南山人壽建議，大家要有長期抗戰、與病毒共存的心理準備。

市場上先前推出的防疫保單大多為一年期，但是病毒不會只存在一年，這波疫情增強了民眾的保險意識，因此為了能有長遠的保障，南山人壽建議，可以選擇投保終身型健康醫療險，讓保障可以持續，以從容因應未來各種變化。以投保南山人壽全心守護醫療終身保險(註1)為例，提供了終身住院(加護病房另外加倍給付)(註2)、手術以及重大疾病三合一的醫療保障，每單位累計最高可達新台幣300萬元，且提供身故給付，保障周全，是後疫情時代終身醫療保障的最佳選擇。

二、預防勝於治療，透過外溢保單管理健康

從此次疫情中，我們學習到超前部署的重要，這也是預防勝於治療的最好教育。民眾也了解到要保持健康、增加抵抗力或免疫力，而保險公司的促進健康具外溢獎勵效果的保單，除了提供相關醫療保障外，也可以幫助民眾做好健康管理，促進健康。

南山人壽建議，在後疫情時代，民眾可善用並選擇投保外溢保單，藉由相關醫療保障提前預防部署，即使面對善變莫測的未來，心理也無後顧，且民眾也可透過持續運動、落實健康飲食等健康促進的保單設計機制、結合科技輔助，來管理健康。而南山人壽外溢保單商品多元齊全，民眾可依需求選擇投保。

三、定期檢視適時加碼

後疫情時代，大家回歸正常生活，但是不要忘記病毒的威脅仍在，所以仍要保有危機意識，在防疫新生活運動中定期檢視自己的保障，看看自己或家人是否有保障缺口，以市場上的防疫保單為例，一年到期的保障是否可以延續？保險額度是否足夠？是否需要轉為終身險等；而保險保障的類型也不只是有健康醫療險，還包括壽險、重大疾病險、長期照顧險等，這些都是新冠肺炎疫情教會我們日常該留意的事，即使是疫情趨緩，也不應因時間而沖淡保障意識。

中央疫情指揮中心已宣布，6月7日後放寬國內生活防疫管制措施，防疫新生活正式啟動，建議民眾疫情雖趨緩，仍要落實防疫，放鬆享受生活之餘，不僅要持續做好個人衛生防護，外出也要保持社交距離，搭乘捷運、雙鐵配合戴口罩、量測體溫等，將防疫內化為日常生活習慣。

疫情 保單 南山人壽

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