新台幣強彈逾1.5角 站上29.6字頭
金管會宣布取消台股限空令，台北股匯今（10）日展現強勁攻勢，新台幣開盤之後不久，展現上攻力道，上午10點半過後，站上29.6字頭，盤中一度觸及29.65元價位，強彈1.53角。
市場靜待美國聯準會（Fed）周四利率會議決策，美元近期表現疲弱，今天上午主要亞幣對美元上揚，日圓目前來到107.67附近，韓元也升至1192.29附近。
新台幣10點半過後，升破29.7元關卡，站上29.6字頭，與韓元一樣，今天上午走勢較為強勁。
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