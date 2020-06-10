元大金控行善抗疫 擬撥高額預算挹注社福團體扶助弱勢

拚獲利也不忘公益、扶助弱勢家庭！元大金控（2885）深耕金融業務發展及創造利潤同時，總經理翁健特別指出，針對新冠肺炎疫情導致社福團體遭遇捐款下降、活動停擺、物資缺乏等三大危機，面臨困境，元大金控正在規劃編列一筆高額預算，跟隨政府腳步，響應振興經濟方案，幫助受社福團體輔導的低收入家庭所需民生消費。

據悉，元大金控目前預算尚未完全確定，但有可能以億元計，翁健表示未來確定將再次對外說明，「一定會讓社會有感」。

翁健表示，面對今年全球爆發新冠肺炎疫情，對經濟帶來短期衝擊，元大金控透過嚴謹的風控組織與管理系統，有效降低風險事件發生的損失，因此獲利依舊穩健。除了持續要追求成長，元大金控各子公司也重視公司治理、客戶權益、員工照顧、環境永續及社會公益等領域的正向發展，現階段雖然疫情趨緩，社會逐步解封，經濟可望恢復活絡，由全民防疫進入振興經濟的進程。但社福團體與弱勢族群經歷此波疫情大受衝擊，亟待援助，因此元大金配合政策正在規劃預算與方案細節，希望幫助社福團體與弱勢家庭，能得到金援用於迫切需要的基本民生消費，希望透過捐助藉以刺激買氣，帶動經濟循環，為提升國內市場景氣盡棉薄之力。

以成為「國際永續標竿企業」為願景，元大金控積極落實公司治理，近年得到多家國內外評比機構的高度肯定，今年獲得獎項包括五度榮獲證交所公司治理評鑑前5%上市公司評比佳績、CSR報告書連續六年得到英國標準協會（BSI）認證、入選「2020彭博性別平等指數（Bloomberg Gender-Equality Index, GEI）」、《遠見雜誌》CSR企業社會責任獎-教育推廣組楷模獎；去年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股、摩根士丹利（MSCI）ESG綜合性金融服務產業中獲得A級、台灣金融管理協會針對金控整體經營績效評比中，元大金控進入前五名，特別是在「海外策略」評比項目上更榮獲第一，顯見在國際佈局、公司治理、環境及社會面向有著傑出表現。

透過推動環境（E）、社會（S）與治理（G）等面向，接軌聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals,SDGs），元大金控期待建立永續經營管理與服務模式，未來將持續結合金融業的專業及影響力，精進實踐公司治理、客戶權益、員工照顧、環境永續及社會公益，並傳播正向永續影響力，繼續朝「亞太區最佳金融服務提供者」的願景邁進。