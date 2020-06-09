《買你個幣》虛擬貨幣受害者拍MV宣導反詐騙

近幾年虛擬貨幣交易在全球掀起投資熱潮，卻也頻傳投資糾紛！長期研究虛擬貨幣跟區塊鏈市場的玩真創意執行董事彭冠今特別現身說法，呼籲大家可以更有智慧的選擇投資項目，不要再受騙上當了。

彭冠今本身就是虛擬貨幣交易的投資受害者之一，周邊不少親朋好友也因此受害、投資損失甚至達到千萬元。

為了讓投資人減少被騙的風險，彭冠今在今年5月自掏腰包拍攝製作亞洲第一首以區塊鏈虛擬貨幣為題材的RAP單曲《買你個幣》，除了請來樂壇知名的詞曲大師創作洗腦旋律，以專業拍攝團隊規劃MV製作，上架才一個禮拜，就有數萬的觀看點擊。

彭冠今表示，隨著網路科技的進步跟普遍化，最近幾年虛擬貨幣在全球刮起炫風，市場不斷的擴大，成為全球許多知名政商名流跟企業財團熱烈評論的投資議題。

彭冠今指出，虛擬貨幣起源於2008年金融海嘯時的比特幣，當時被當作是避險而創造出來，但是近幾年不同的加密貨幣陸續誕生，衍生各種不同的應用及話題。

因為虛擬貨幣其中有一特性為 ”去中心化“，很多人運用此特性設計出不同的投資理財配套，並提供高額的報酬及利率，再透過組織推廣，讓虛擬貨幣的投資理財項目快速延伸發酵 ，並吸引全球各地非常多的投資客，進入虛擬貨幣交易市場。

彭冠今解釋說，所謂的“去中心化”意思，就是在區塊鏈上所有的交易記錄都是公開，但是卻不具名。也因為這個特性，讓許多發起虛擬貨幣投資理財項目的民眾，常因為把虛擬貨幣收了之後便人間蒸發，讓許多投資人錢財損失。

近幾年在台灣也有相關的案例發生，就是因為高報酬高獲利，就算許多投資人被騙，只要有新項目發起，卻還是因為貪念執迷不悟投資，投資圈有個形容詞「割韭菜」，就是形容有些投資人執迷不悟，一次又一次的受害被騙。

彭冠今說，他研究區塊鏈已經四年多，也投入籌組系統開發部門，專門開發區塊鏈及虛擬貨幣相關應用系統，包含數字貨幣交易所及錢包等。

這兩年，彭冠今除了到處演說區塊鏈專業知識，也宣導正確的區塊鏈投資項目選擇方法，更發行了一本商業著作「創富區塊鏈」，獲得市場熱烈反應。彭冠今語重心長的說：「只希望大家可以更有智慧的選擇投資項目，不要再被騙了！」