裕國申報今年首季財報 11日起恢復正常交易
裕國（8905）今（9）日發布重訊，表示已接獲櫃買中心函文，原自今年5月20日起停止交易的事由業已消滅，6月11日起將恢復在證券商營業處所買賣，並自同日起恢復融資融券交易。
裕國6月5日召開董事會，審議通過今年第1季季報，新任董事長楊育偉要求公司以最速件向櫃買中心申報，並經櫃買中心於今晚公告，將於11日恢復正常交易。
裕國發表聲明表示，楊育偉感謝董事會全體董事支持，縱然新經營團隊剛入主，但心繫公司及全體投資人權益，不得不以最快速度處理前董座留下遲遲無法申報第1季季報的困境。
所幸在安侯建業聯合會計師事務所簽證會計師的協助說明下，全體出席董事均同意通過今年第1季季報。楊育偉希望在第1季季報申報並恢復正常交易後，能重建投資大眾對裕國的信心。
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