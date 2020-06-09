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投資人小心！壽險業4月恐高檔獲利了結台股

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
據金管會今（9）日最新公布統計資料顯示，壽險業持有台股部位已達到1兆6,646億元，較3月底再增1,337億元，月增幅達到8.73%，不過相較於台股同期間市值其實上漲13.23%，還來得低，顯示壽險業恐怕有趁高檔悄悄調節台股部位。聯合報系資料照
據金管會今（9）日最新公布統計資料顯示，壽險業持有台股部位已達到1兆6,646億元，較3月底再增1,337億元，月增幅達到8.73%，不過相較於台股同期間市值其實上漲13.23%，還來得低，顯示壽險業恐怕有趁高檔悄悄調節台股部位。聯合報系資料照

壽險業今年前三月頻頻加碼台股恐怕有變化，據金管會今（9）日最新公布統計資料顯示，壽險業持有台股部位已達到1兆6,646億元，較3月底再增1,337億元，月增幅達到8.73%，不過相較於台股同期間市值其實上漲13.23%，還來得低，顯示壽險業恐怕有趁高檔悄悄調節台股部位，相較於3月加碼逾千億元來看，也看出壽險業今年配置相當靈活。

保險局今天公布壽險業投資配置情形，因近期國內外債市表現不理想，截至4月底止壽險投資保際板債總金額為3兆9,448億元，月減395億元，持有國內債券指數型基金1兆1,840億元，同樣月減少366億元，一方面國際板債遭大舉贖回，壽險業回補債券不及，投資餘額才下降，一方面也恐怕是市場評價利益下滑所導致。

至於股市方面，截至4月底為止，壽險持有國內股票的市值為1兆6,646億元，相較3月底還增加了1,337億元，雖然金額上還是維持成長，但是若觀察台股加權指數，從3月底的9708點一路上漲，至4月底破萬點達到1萬992點，同期間漲幅是13.23%，意謂著若壽險業持股都不動，應該市值隨指數變化，幅度應該至少一成以上，但是實際壽險持有台股卻不到，因此預料壽險業者有可能趁股市高檔趁勢部份獲利了結。

此外壽險業對國外投資部位，含外幣保單17兆7,175億元，若扣掉為12兆4,972億元，亦即外幣保單部位有5兆2203億元左右，整體國外投資比重仍有66.05%。因可能有調節後換成現金的動作，新台幣增加近900億元達到7,001億元，外幣現金亦增加158億元達到5,725億元。

壽險業 台股

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