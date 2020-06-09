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延續亮眼獲利 KPMG：銀行業須備戰疫情、純網銀

經濟日報 / 記者程士華／即時報導
安侯建業金融服務產業主持會計師吳麟表示，2019年本土銀行業在投資市場多頭走勢及數位轉型的影響下，營收及獲利皆繳出亮眼成績，稅前盈餘達到3,607億元，年增7.9%達到連續三年正成長，並創下新高。圖／安侯建業提供 程士華
安侯建業金融服務產業主持會計師吳麟表示，2019年本土銀行業在投資市場多頭走勢及數位轉型的影響下，營收及獲利皆繳出亮眼成績，稅前盈餘達到3,607億元，年增7.9%達到連續三年正成長，並創下新高。圖／安侯建業提供 程士華

安侯建業聯合會計師事務所今（9）日出版《2020台灣銀行業報告》，報告指出儘管2019在美中貿易戰的影響下，台灣銀行業表現仍持續成長，獲利再創歷史新高。展望2020年，勢必須考量新冠肺炎疫情衝擊，以及三家純網銀加入市場戰局，傳統銀行須積極備戰。

安侯建業金融服務產業主持會計師吳麟表示，2019年本土銀行業在投資市場多頭走勢及數位轉型的影響下，營收及獲利皆繳出亮眼成績，稅前盈餘達到3,607億元，年增7.9%達到連續三年正成長，並創下新高。

展望2020年表現，吳麟表示，今年三家純網銀即將加入市場戰局，傳統銀行勢必積極備戰，從安侯建業過去調查發現，未來五年將有53%金融服務業勞動力自動化占比將超過10%，比重在各產業中為前段班，AI智能金融科技的應用已是主流趨勢。

安侯建業財務風險管理服務執行副總陳世雄表示，截至2019年底為止，金管會統計全國銀行數位存款帳戶達到338.4萬戶，較2018年表現大幅成長124%，光是台新銀行就占179.3萬戶，其後排名分別為國泰世華、王道、永豐、第一銀等，五間銀行占全國數位存款帳戶近九成。

陳世雄表示，觀察鄰近國家發展純網銀的表現，日本已有八間純網銀、南韓則有二間，從市場規模來看，台灣目前已釋出三間純網銀執照，市場看來似乎有些過於競爭，不過樂天集團若能移植其生態圈成功經驗來台灣，應具一定生存空間，韓國經驗也可以是台灣純網銀業者的借鏡。

吳麟表示，今年受到新冠肺炎疫情影響，全球各產業與經濟皆明顯遭受衝擊，對本國銀行業來說，國內及海外的營運皆會面臨不小挑戰，不僅授信違約風險上升，利息收入受到壓縮的機率也會提高，再加上民眾投資與消費活動減少，銀行財富管理與支付相關的手續費收入，或將受到拖累。

網銀 銀行業 疫情

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