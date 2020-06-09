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銀行大力紓困 前四月放款中小企業逾1,587億元

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

響應政府紓困方案，銀行加大放款力道力挺中小企業！據金管會今（9）日最新公布最新統計，今年前四個月國銀對中小企業新增放款約1,587.18億元，目標達成率52.9%，今年新增放款可望再創歷史新高紀錄。前三名分別是合庫銀行258億元、永豐銀行197億元及第一銀行約160億元。

據銀行局統計，國銀對中小企業放款餘額達新台幣7兆566億元，4月增加530.57億元，雖已低於3月時的799億元，但仍高於往年水準，且累計前四月放款總額已達到到年度目標過半水準。銀行局表示，此統計已包含國銀對中小企業的紓困貸款。

同時截至4月底止，新增放款量前3名的銀行依序為合庫銀行258億元、永豐銀行197億元及第一銀行約160億元。金管會表示，持續鼓勵國銀在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

據銀行局資料顯示，2017年國銀對中小企業放款目標達成率為152%，2018年達成率為124%，2019年達成率更衝上170%；今年新增放款目標值為3,000億元，但前4月達成率已超過一半，官員預估，今年也將超標，創下史上新高。

雖然放款增加，但是銀行資產品質仍然良好，逾放比持續維持低檔，據銀行局統計，截至4月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為62.73%，較3月底比率增加0.07個百分點；占民營企業放款餘額比率為65.17%，較3月底減少0.05個百分點；另4月底中小企業放款的平均逾期放款比率為0.41%，較3月底增加0.01個百分點。

永豐銀行

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