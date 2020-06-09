兒童保單新法6月12日上路 保額買逾61.5萬元需簽聲明書

立法院5月三續通過新版保險法107條修正案，有關15歲以下兒童意外死亡，給予61.5萬元的「喪葬費用」，又稱「普悠瑪條款」，預計6月10日總統將正式公布，新法6月12日生效，因為業界認定與主管機關有出入，今早（9日）保險局緊急與壽險公會及業界開發會，定調舊保單退還保險費加計利息予要保人不違法，但若新法上路後父母想要加買保額超過61.5萬元的部份，需簽聲明書才能買。

保險法107條修法前過去只能退還所繳保費加利息，自今年6月12日以後，未來未滿15歲兒童萬一發生意外，一律可以給予喪葬費用逾61.5萬元。不過因為2010年2月以後出生的舊兒童保單當時適用舊法規，最高喪葬費用上限是200萬元，高於現行的61.5萬元，若要再買一張保單就超過新法的限制，而且因新法上路後包含所有有給付的保單，包括壽險、旅平險、傷害險、各種失能長照等醫療險、投資型保單、小額終老險與小徵保單等，不論買幾張都要合計，15歲以下只能給付61.5萬元（只有學生保險與年金險排除），加上7月1日新門檻上路後，現行兒童保單幾乎都得重新設計，因此市場爆發要不要搶買兒童保單的疑慮。

不過壽險公會今日上午緊急與保險局溝通後表示，現行退還保險費加計利息予要保人之作法並未違反法令規範，故現行以身故退還所繳保險費之壽險及綜合型商品(含住院醫療、重疾或長照等等)仍可繼續銷售，至於 7 月 1 日後的壽險商品，若 15 足歲以下也需符合門檻法則，則需提供具喪葬費用之給付內容並列入通算，但考量立法原意及市場需求，如於首張 61.5 萬保單投保後想再投保第二張以上時，需簽屬同意聲明書後始可投保，目的係為協助要保人了解在 15 足歲前身故時，超出額度部分將採退還保費處理，所以保險法第 107 條修訂實施後，兒童仍可購買多張保單，充分為未來保險風險進行規劃。

保險局副局長張玉煇表示，已有國泰人壽、富邦人壽、中壽、新壽、台灣人壽及全球人壽等六家保險業者，將於保險法第 107條6月12日生效後，立即推出具喪葬費用給付的保險商品供民眾投保，應沒有空窗期的問題，目前架上的商品都沒有喪葬費用的字眼，新法後才有，至於現行兒童保單15歲以下身故退還保費給「要保人」，不屬於死亡給付，跟喪葬費用不抵觸，並沒有不能賣的問題；至於給付「收益人」中，若有返還已繳保費屬於死亡給付部份，則要計入61.5萬元計算，亦卽要看保單設計中，給付對象是收益人還是要保人來區分。

張玉煇也強調，目前會返還保戶費用的保單，是少數健康險的保單，若在15歲之前身故，沒有用到剩餘保額，以返還帳戶價值金的方式退給收益人，過去已經買的不溯及既往，但是有一些人若是在2001年至2010年2月之前買的兒童保單，當時法令允許買「喪葬給付上限100~200萬元」的兒童保單，因為已超過新法門檻上限，因此15歲之前身故還有100~200萬元喪葬費用的保障不變，但是若想要在6月12日之後買新保單，就需跟保險公司簽聲明書，第二張只會退還保費加計利息。

因此保險局強調，一不會有買不到保障的問題；二是退保費並沒有違反保險107條就要下架；雖然舊兒童保單目前並沒有抵觸第107條修正，但是7月1日沒辦法符合門檻法則的要下架，目前有還本、反還保費型的通通都不符合，因此預料屆時這些保單都得改款下架，不過已有六家保險公司6月12日就有新商品推出，這些保單若不符合死亡門檻，七月也會下架，因此應該已經是已符合新制的商品。7月1日之後0到15歲被保險人的壽險也要符合死亡保障門檻，即190％，也就是有被收「危險保費」，成本增加恐怕「羊毛出在羊身上」，保費可能較高。