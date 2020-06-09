兒童保單轉彎 返還保費不計入61.5萬喪葬費限額

未滿15歲兒童身故將開放限額給付「喪葬費」，理賠上限61.5萬元，預計最快週三總統頒布後12日上路。原規範死亡給付與返還保費加計不能超過61.5萬，保險局今表示，今早與業者開會後，決議返還保費可不納入喪葬費限額。

保險局副局長張玉煇表示，現行保單條款針對未滿15歲被保險人身故，條款內是寫「返還保險費」，可不納入喪葬費限額內，但有部分健康險保單條款內是寫「死亡時提供身故保險金給付」，內含所繳保費，這就會納入喪葬費限額。

新法上路後，舊保單仍然依保單條款給付。張玉煇說明，2010年2月前買的壽險保單，未滿15歲兒童身故依然可領100萬或200萬喪葬費；之後到今年6月12日前買的保單，兒童身故一律是退還保費；而今年6月12日之後買的保單，兒童身故喪葬給付最高61.5萬，超過部分是否退還保費，就要看保單條款的設計。

假設今年5月幫小孩買一張100萬壽險，若小孩不幸15歲前身故，僅能返還保費，但若再於6月15日幫小孩買第二張壽險100萬，小孩不幸15歲前身故，第一張保單仍然返還保費，第二張給付喪葬費61.5萬。第二張給付後超過部分是否返還保費，就要看商品設計，若該保單是以15歲前用100萬保額來計算保費，保險公司就要退部分保費，但若15歲前是用61.5萬計算保費，就不用退保費。

張玉煇也說明，用6月12日作為分界點，壽險、傷害險、含有身故給付的健康險、旅平險、小額終老保險、投資型壽險、微型保險，不分產壽險皆納入限額，學保、年金險不納入。若12日後幫小孩買的第一張保單身故給付已達61.5萬，再買第二張以上內含有身故給付的保單，父母就要簽聲明書，確認父母知道未滿15歲身故，第二張以後只能退保費。

舉例來說，6月15日幫小孩買一張70萬壽險，但之後幫小孩加買旅平險身故給付30萬，父母就要簽聲明書，若小孩不幸在旅遊過程中身故，第一張可以理賠喪葬費61.5萬，旅平險就只能退還保費。

張玉煇指出，現行市面上未滿15歲身故返還保費的保單，到6月12日前不須下架，但因這類保單有違7月上路的死亡保障門檻規範，可以賣到7月前下架。目前初估有6家壽險將於6月12日上架含有兒童喪葬給付的保單，包含國壽、富邦、中壽、新壽、台壽、全球。