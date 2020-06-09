快訊

貓纜年虧7千萬累計8億錢坑 柯文哲嘆：上任後沒賺過錢

金管會解除有條件式禁空令 宣布台股3大解封措施

合庫金前五月稅後純益64.66億元 EPS 0.48元

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
合庫金控今（9）日公布最新獲利數字，金控5月稅後純益12.38億元，累計前五月稅後純益64.66億元，年減8.01%，每股稅後純益（EPS）0.48元。 本報資料照片
合庫金控今（9）日公布最新獲利數字，金控5月稅後純益12.38億元，累計前五月稅後純益64.66億元，年減8.01%，每股稅後純益（EPS）0.48元。 本報資料照片

合庫金控今（9）日公布最新獲利數字，金控5月稅後純益12.38億元，累計前五月稅後純益64.66億元，年減8.01%，每股稅後純益（EPS）0.48元。

合庫金主管指出，金控前五月獲利較去年同期衰退，主要是銀行增提較多的備抵呆帳所致，今年前五月增提備呆金額約20億元，因4月遠航債權轉列逾放，當月銀行增提較多的備抵呆帳。

相較於4月，5月增提備呆的金額減少，反映在子公司合庫銀行獲利回溫上，5月稅後純益10.45億元，月增10.7%，累計稅後純益56.01億元。

合庫金主管表示，中央銀行3月下旬調降利率1碼後，會使銀行子公司的利息淨收益下滑，不過目前為止，利息淨收益下滑對整體盈餘的影響並不大。

數據顯示，合庫金旗下六家子公司，不論是5月或前五月均全數獲利。

合庫金 遠航

延伸閱讀

光洋科連日強漲 法人：長線投資人不適合追高

美系外資看好矽力-KY前景 上調目標價至1900元

市場第一高！美銀挺矽力 目標價喊上1,900元

金控獲利 靠證券、壽險撐場

相關新聞

證券、銀行、保險今年誰最好？元大金老總這樣說

新冠肺炎疫情衝擊今年全球經濟，金融業亦難不遭受波及，隨著疫情趨緩，政府提出振興經濟措施，各行各業期待景氣復甦，到底金融業...

協助振興經濟！元大金啟動專案 提撥預算幫助社福團體

疫情趨緩，逐步解封，政府提振經濟推出振興三倍券，多家金控公司紛紛將原本的海外旅遊改為國內旅遊，以為振興國內旅遊觀光業，元...

國泰投信產學合作歡欣結業 團隊競賽激發投資新創意

國泰投信連續兩年攜手政治大學金融系開設資產管理策略與應用課程，以實際行動培育金融人才。今年產學合作課程，學生們透過團隊分...

第三梯新創團隊進駐金融科技創新園區 接軌全球市場

金管會為推動國內金融科技發展，指示金融總會設立國內第一座聚焦金融科技產業生態的實體共創空間「金融科技創新園區FinTec...

四大矽晶圓廠5月營收穩 僅中美晶受太陽能拖累

矽晶圓市場回穩，反應在台股四大矽晶圓廠最新公布的5月營收中，包括環球晶（6488）、台勝科（3532）及合晶（6182）...

證交所董事長是否更動？簡立忠：沒收到消息

證交所董事長是否會隨期交所人事可能變化而有所異動？證交所總經理簡立忠今（9）日表示，證交所目前人事穩定，沒有聽說變動的消...

新台幣開盤升值3.1分 站上29.7字頭

新台幣今（9）日早盤以29.780元兌1美元，升值3.1分開出。

金融業完善獨董制 競爭力up

財經立法促進院院長黃達業指出，金融業獨董及一般董事的在職培訓每年至少須上九小時，才能夠達到公司治理的基本要求，因此培訓師...

熱錢大潮 湧進股匯市

熱錢湧入股匯，台股受惠美國就業等經濟數據大幅優預期，外資昨（8）日再買台股96億元並連六買，推升指數上漲130點、收在1...

熱錢來襲 台幣有望挑戰29.7

新冠肺炎疫情衝擊出現落底跡象，熱錢蜂擁流入亞洲市場，激勵台北匯市暴量升值。匯銀主管估計，外資昨匯入逾八億美元，新台幣匯率...

史上新低！銀行瘋搶 10年期債利率降至0.477%

在銀行業瘋狂搶標下，台債利率跌至谷底。中央銀行昨（8）日標售10年期公債，得標利率跌破0.5%大關、落於0.477%，為...

儲蓄險停售…游資變多了

金管會對保險公司的儲蓄險祭出多項管理措施，意外成為銀行游資四溢的關鍵主因。近期銀行餘裕資金大增，急忙尋找相對安穩的資金停...

熱門新聞

國泰航空停牌啟示：母體小的大型航空業面臨全新調整

華為進入緊急狀態 電信、手機訂單將大挪移

國旅市場回溫 雄獅簽下600人企業旅遊合約

美禁令正中要害…華為庫存晶片 傳只能再撐半年

公益彩券億萬富翁 台彩公布四特徵

台達電 要推新品攻陸歐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。