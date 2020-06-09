合庫金前五月稅後純益64.66億元 EPS 0.48元
合庫金控今（9）日公布最新獲利數字，金控5月稅後純益12.38億元，累計前五月稅後純益64.66億元，年減8.01%，每股稅後純益（EPS）0.48元。
合庫金主管指出，金控前五月獲利較去年同期衰退，主要是銀行增提較多的備抵呆帳所致，今年前五月增提備呆金額約20億元，因4月遠航債權轉列逾放，當月銀行增提較多的備抵呆帳。
相較於4月，5月增提備呆的金額減少，反映在子公司合庫銀行獲利回溫上，5月稅後純益10.45億元，月增10.7%，累計稅後純益56.01億元。
合庫金主管表示，中央銀行3月下旬調降利率1碼後，會使銀行子公司的利息淨收益下滑，不過目前為止，利息淨收益下滑對整體盈餘的影響並不大。
數據顯示，合庫金旗下六家子公司，不論是5月或前五月均全數獲利。
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