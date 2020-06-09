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新光金四點說明 澄清董事長、副董事長薪酬不實報導

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導
新光金控去年年報中，由於加計法人董事領取酬勞金，導致李紀珠薪酬調升一級，但法人董事酬勞金由法人支領，如果扣除法人董事領取酬勞金，李紀珠2019年董事酬金級距較新光金控年報所刊載的5000萬至1億元低，新光金控發重訊澄清媒體刊載報導。圖／聯合報系資料照片
新光金控去年年報中，由於加計法人董事領取酬勞金，導致李紀珠薪酬調升一級，但法人董事酬勞金由法人支領，如果扣除法人董事領取酬勞金，李紀珠2019年董事酬金級距較新光金控年報所刊載的5000萬至1億元低，新光金控發重訊澄清媒體刊載報導。圖／聯合報系資料照片

新光金控8日晚間發布重訊，澄清近期媒體針對新光金控董事長吳東進、副董事長李紀珠薪酬不實報導，提出四大點說明。

第一，本公司董事長、副董事長月薪、績效獎金等酬金發放均依規提報本公司薪酬委員會及董事會審議通過才執行，程序嚴謹。

第二、本公司108年度董事長及副董事長月薪均未有調增情事。

第三、本公司108年度年報揭露之法人董事代表人個人董事酬金係包含法人董事酬勞金，惟法人董事酬勞金係由法人支領，代表人個人並未領取。故若不將法人董事領取之酬勞金計入代表人個人董事酬金中，則部分代表人個人之董事酬金級距將較108年度年報所載為低，本公司副董事長為其中之一。

第四、本公司薪酬委員會成員（共5位獨立董事）為求慎重，特於近日開會。4位獨立董事同意並要求對外澄清上述三點，以正視聽。

新光金控去年年報中，由於加計法人董事領取酬勞金，導致李紀珠薪酬調升一級，但法人董事酬勞金由法人支領，如果扣除法人董事領取酬勞金，李紀珠2019年董事酬金級距較新光金控年報所刊載的5000萬至1億元低，新光金控發重訊澄清媒體刊載報導。

新光金控 李紀珠

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