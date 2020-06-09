互盛配發現金股利3.8元 現金殖利率7%

互盛股份有限公司 （2433）今（9）日舉行股東常會，會中通過2019年財務報告，也決議通過盈餘分配案，每股配發現金股利3.8元，若以6月9日收盤54.3元計算，現金股利殖利率約7%。

互盛 2019年合併營收43.2億元，年增6%。稅後淨利6.12億元，年增16%，每股稅後盈餘4.24元。寫下近6年的新高紀錄。

展望今年，由於第1季為辦公市場的淡季，加上新冠病毒疫情獲得控制，逐漸好轉中，法人預估互盛的營收與獲利將逐季成長。

互盛主要業務為事務機器、3D打印機、通訊設備等銷售與服務，積極推展智能辦公，提供一站式「軟體+硬體」解決方案，並建置「智能辦公展示中心」及「智能客服中心」，協助企業數位轉型。近期因應新冠病毒疫情企業實施居家辦公、遠距辦公等防疫需求，互盛提供便捷、高效、安全的「辦公防疫解決方案」，協助顧客於疫情期間，仍能透過視訊及行動分機進行遠距或跨國會議，也為後疫情工作型態轉變，提供更多元的智能辦公解決方。