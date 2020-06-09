北富銀奈米投智能理財結束試辦 全面開辦
台北富邦銀行奈米投智能理財再傳喜訊！由於採用創新跨國合作營運模式，創國內銀行智能理財服務之先河，經一年測試營運後在客戶資訊安全及系統運作方面表現穩健，通過金管會金融創新試辦審查，正式全面開辦。
北富銀表示，全球資本市場受到疫情影響在今年2至3月發生劇烈的崩跌，但隨著各國央行對市場強力注資以及政府推出大規模財政刺激政策，使全球股市及債市出現巨大反彈行情，而奈米投3月中旬至今平均回升約12%，掌握全球市場回溫熱潮。
奈米投上市短短一年內已為32萬人次提供客製化的專業投資組合，帶領超過 17,000位投資人踏入全球投資領域，累積投資金額超過6,000萬美元，可看出國人對ETF商品及智能理財的接受度亦在逐漸上升。
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