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國泰投信產學合作歡欣結業 團隊競賽激發投資新創意

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
國泰投信攜手政大產學合作，因應疫情趨緩，國泰投信總經理張雍川(前排左3)偕同ETF團隊主管鄭立誠(前排左2)、基金經理人鄭凱允(前排左1)參與結業課程，與政大師生們開心合影，為今年課程畫下完美句號。圖／國泰投信提供
國泰投信攜手政大產學合作，因應疫情趨緩，國泰投信總經理張雍川(前排左3)偕同ETF團隊主管鄭立誠(前排左2)、基金經理人鄭凱允(前排左1)參與結業課程，與政大師生們開心合影，為今年課程畫下完美句號。圖／國泰投信提供

國泰投信連續兩年攜手政治大學金融系開設資產管理策略與應用課程，以實際行動培育金融人才。今年產學合作課程，學生們透過團隊分組競賽激發創意，將各類ETF產品進行最適投資組合配置並分享模擬的投資心得，充分將課程學以致用，在大夥熱烈競賽發表及產學人士交流回饋中，為今年課程畫下完美句號。

國泰投信自2019年開始與政大合開的產學合作課程，深受學生喜愛。今年3月開課以來，考量疫情，創新推出雲端視訊授課，由國泰投信投資研究團隊分別擔任授課講師，以遠距視訊向政大學生分享ETF基金管理實務經驗、資產配置規劃應用、總體經濟觀察等獨到投資觀點。6月結業適逢疫情舒緩，國泰投信主要授課講師們親臨課程現場，與師生們共同見證產學合作的豐收成果。

國泰投信總經理張雍川在結業課中表示，公司能否維持永續競爭力，人才往往是最重要的關鍵，因此，我們相當重視人力培育與人才管理，國泰投信除了與學校合作開設一系列的產學課程外，人事晉用上也相當樂於給新鮮人表現機會，本(6)月更推出Buddy制度，讓每位新同事都有自己專屬夥伴(Buddy)，互相傳授工作秘笈，更有機會成為日常的好朋友，希望藉此營造傳承、共好的工作環境，歡迎有志投入金融業的青年學子加入，一同打造更好的金融產品及服務。

政治大學金融系教授江彌修指出，政大成立60年來，教學皆以孕育人才為重，這與國泰投信側重人才培育不謀而合，雙方共同開設的產學合作課程，每學年選修名額都非常搶手，深受學生喜愛，尤其結業日的團隊競賽讓學生們以市面上多元的ETF產品進行投組配置，透過評估投資策略、設計交易模型、模擬投組績效等多重方式選出優勝的競賽小組，過程中讓學生們得以將所學運用在投資上，師生們都獲益良多，是相當寶貴的學習經驗。

展望未來，國泰投信持續秉持企業社會責任，不僅將以善盡管理、用心規劃投資人資產為職責，更視培育資產管理人才為己任，期盼培養更多優秀的青年學子及金融人才，為社會盡一份心力。

國泰 產學合作 政大

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