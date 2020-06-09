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證交所董事長是否更動？簡立忠：沒收到消息

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
圖為經濟日報2019大師智庫論壇高雄場，財政部政務次長吳自心致詞情形。報系資料照／記者劉學聖攝影
圖為經濟日報2019大師智庫論壇高雄場，財政部政務次長吳自心致詞情形。報系資料照／記者劉學聖攝影

證交所董事長是否會隨期交所人事可能變化而有所異動？證交所總經理簡立忠今（9）日表示，證交所目前人事穩定，沒有聽說變動的消息。

簡立忠今早出席ABC-KY（6598）掛牌典禮，接受媒體訪問時表示，證交所人事並無更動。他說，今年受疫情擾亂，相關上市業務不免受到影響，但台灣證交所和香港、新加坡等東亞地區交易所相比，仍具競爭力，會在下半年持續推動業務。

上周傳出期交所前任董事長許虞哲病逝後，懸缺已近4個月的董事長職務將由財政部前政務次長吳自心接任， 投資市場也相當關注證交所等人事是否有異動。

證交所 期交所 簡立忠

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