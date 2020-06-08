疫情影響 台彩下修全年銷售目標至1,142億元

台灣彩券公司總經理蔡國基今(8)日表示，受到新冠肺炎疫情影響，台彩公司已經下修今(2020)年全年的公益彩券銷售目標，從原訂1,260億元降至1,142億元，減幅9.4%。

台彩公司去年全年銷售金額1,241億元，以下修後的全年銷售目標和去年實際銷售相比，年減約8%。

台彩公司原訂今年電腦型與立即型(俗稱刮刮樂)的銷售金額各630億元，本次下修後，電腦型預估545億元、立即型預估597億元，立即型下修幅度較大。

蔡國基表示，彩券並非民生必須用品，買氣回穩需要較長時間，預估要到今年第3季才會恢復平常應有水準。

受到今年1月春節期間刮刮樂熱賣，及大樂透連槓24期史上最長等帶動，公益彩券今年至6月7日，電腦型與立即型合計銷售688億元，僅較去年同期減少14億元、減幅2%。

其中，電腦型銷售金額286億元、年增10.7億元、增幅3.9%；立即型銷售金額402億元、年減24.7億元、減幅5.8%。

蔡國基表示，電腦型銷售成長，主因大樂透出現史上最長24期連槓，第25期頭獎9.36億元在5月5日開出，這部分額外帶來14億元業績，算是老天爺眷顧。

刮刮樂部分，原本1月年增59億元、增幅21%，但1月21日疫情爆發後，前二月刮刮樂銷售年增16億元、增幅5%，成長力道縮水；3至5月更是變成年減26億元、減幅40%，等於把先前做得不錯的都吃掉了。