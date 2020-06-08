熱錢來襲！匯市爆21.18億美元巨量 盤中強升1.24角

熱錢瘋狂匯入，激勵台北匯市爆量升值。外資滾滾匯入下，新台幣匯率今（8）日盤中勁揚1.24角，最高升抵29.715元；不過午後湧現海外投資匯出潮，加上中央銀行進場調節，升值金額縮至2.8分，收29.811元，為逾一個月新高，總成交量暴增至21.18億美元，為逾兩個半月最大。

美國非農就業數據表現意外優異，亞洲股匯市跟隨美股大漲上演慶祝行情，外資左手買進股票、右手持續匯入，台北股匯雙雙上漲，新台幣匯率盤中升抵「29.7」字頭價位，最多升值1.24角。

不過，新台幣匯價逢高，投信與政府基金等海外投資款隨即排隊匯出，再加上央行施以調節、限縮新台幣匯率升值幅度，終場僅微幅升值2.8分。

「如果市場延續這股多頭氣勢，新台幣匯率很有機會向上挑戰『29.7』字頭價位，畢竟這是國際趨勢，只要亞幣都在升，新台幣匯率自然也很難獨貶」，匯銀主管說。

央行統計顯示，主要貿易對手國韓元今日升值0.19%，人民幣也升值0.17%，升幅均領先新台幣的0.09%。

進一步觀察海外無本金交割遠期外匯（NDF）最新報價，海外法人押寶，新台幣匯率短期內仍將持續升值，且不只升破29.8元，甚至有上看「29.5」字頭的機會。