DS4悠遊卡再度秒殺 出貨時間竟在明年11月

悠遊卡公司與索尼遊戲主機PS4合作推出DUALSHOCK®4無線控制器（DS4）造型悠遊卡因推出後就遭到秒殺搶光，因此今（8）日PlayStation台灣官方宣布開放「限時不限量」預購，但同樣不到5分鐘就遭被搶光，而部分晚間才搶到預購的民眾，出貨時間竟落在2021年11月，讓想搶購的網友十分傻眼。

據悉，由於DS4造型悠遊卡相當可愛，加上實用性也高，因此吸引不少電玩粉絲大舉搶購，也讓黃牛趁機狠撈一筆，網路上甚至出現高達數十倍的價格，讓許多想購買的民眾都相當傻眼。

PlayStation台灣官方為避免黃牛有機可趁，原先好意推出「限時不限量」預購，但同樣抵擋不住高漲的買氣，但最令人不解的是，有部分民眾預購成功後，出貨時間卻是2021年11月，讓網友揶揄「若明天又下訂，該不會要等後年？」「看來我要請我孫子幫我領了」等等言語。