元大原油正2被圖利？證交所千字查核結果出爐

元大S&P原油正2（00672L）在今年3月19日獲金管會寬限清算，隨即於20日遇油價大漲，造市商「先賣後買」操作引發市場質疑是否消息提前走漏？對此證交所發布查核元大S&P原油正2的九家造市券商結果，內容指出，證券商均基於造市原則平抑折溢價，相關賣賣並無異常，券商操作也不因豁免清算有圖利之嫌。

元大S&P原油正2 3月19日時淨值暴跌到2元以下，以致滿足原有期信ETF三天內平均淨值低於2元的下市門檻，盤中ETF賣壓一度導致溢價轉折價，造市商必須買入才能平抑，未料接近收盤時段，前金管會主委顧立雄宣布寬限，並在20日遇油價大漲，大量買氣造成的溢價又促使造市商做賣出。

整體券商19日透過自營帳戶買超元大S&P原油正2 28萬張，20日賣超24萬張，因張數龐大，使不少人質疑消息是否提前走漏甚有圖利之嫌，對此證交所啟動全面查核，完整說明如下：

證交所表示，首先有關元大投信發行之元大標普原油正2 ETF（下稱該ETF），係由台新證券等二家證券商擔任參與證券商，以及元大證券等七家證券商擔任流動量提供者，此九家證券商均為此次查核對象。

根據參與證券商為ETF特有之申購買回機制的中介機構，可自行或受託辦理ETF申購及買回業務，透過申購買回機制平衡ETF折溢價，進而活絡市場。

其中，在ETF出現折價時，參與證券商可透過專戶於次級市場上買進，以消弭折價，事後再適時賣出、或於初級市場買回。至流動量提供者係由具備參與證券商身分的證券商與發行ETF的投信公司簽約，於次級市場提供買賣報價並應買應賣，方便投資人買得到、又賣得掉，藉此提升次級市場流動性，且流動量提供者均須透過專戶進行造市。

上述所謂折價，通常為ETF出現大量賣盤，此時流動量提供者亦應於市場買進ETF，滿足投資人賣出ETF的需求，與此同時，避免折價情形惡化，此等證券商的交易性質與單純自營不同。

故查核3月19日元大S&P原油正2，確實有溢價轉為大幅折價情形，元大證券等九家證券商於是依交易策略買進ETF，而致市場所見，19日部分證券商大買該ETF之情形。

相關證券商也表示，若ETF清算，投信公司仍會分配其剩餘價值（淨值）予投資人，故當天於折價時買進該ETF，在做好避險措施下，仍會因ETF折價與淨值間的價差獲得利益，而原本ETF造市操作本即有折溢價產生的價差收益。是以，即使該ETF達到下市標準或啟動下市清算，並不會影響參與證券商19日的交易操作。

另一方面，證交所亦檢視各證券商作業程序，調閱相關證券商交易元大S&P原油正2的相關表單紀錄等有關書件，經檢視所有資料，相關證券商從事該ETF交易有併同元大S&P石油、及元大S&P原油反1 ETF整體性的操作，並以相對應的原油期貨避險。

意味分析上述證券商買賣合理性及損益情形時，應同時檢視該三檔期貨ETF及原油期貨之整體交易情形與結果。

證交所指出，查核結果與先前外界質疑相關證券商在19日大量買進該ETF，又於20日賣出獲取暴利有別。

對此，證交所也對相關證券商，針對元大S&P原油正2之流動量造市委託報價與報價策略是否符合證券商造市原則、流動量提供者之交易部位是否未逾越各證券商所訂之投資限額、暴險金額是否在各證券商可接受之暴險限額、從事ETF與其他類似ETF的造市業務以及其報價原則有無重大差異、是否依其規定及買賣決策進行交易暨是否執行相關風險控管等項目查核。

證交所同步就部分證券商，透過認購權證避險專戶交易元大S&P原油正2之情事予以瞭解，並無發現重大異常。