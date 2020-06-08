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世界海洋日 保險局請業者研議開發海域活動專屬保險

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

今（8）日是一年一度的世界海洋日，加上國旅大解封，許多人想到海邊走走，金管會下午表示，積極配合行政院及海洋委員會推動之「向海致敬」政策，督請保險業者研議開發海域活動專屬保險商品，未來亦將配合各項新興海域活動之發展，適時納入承保範圍，俾更貼近民眾需求，提供更完善之保障。產險公會近期亦將配合海洋委員會規劃整合之一站式平台，於網站設置海域保險專區，可提供民眾查詢保險商品相關資訊，以及便利的投保管道。

海洋面積大約占世界70%，它寬廣遼闊，不僅具有豐富的資源、意想不到的各類奇妙生物，並充滿無限挑戰，而台灣又是一個海島國家，有1,988公里的海岸線，國人應珍惜使用豐富的海洋資源，從事各類海域活動，金管會保險局下午發布新聞稿，民眾於從事海域活動可能面臨之風險，除應做好安全防護外，對於可能產生的經濟損失，可透過保險予以轉移。

保險局官員表示，針對海域活動風險之保障，目前市場上已有傷害保險、旅行平安保險等保險商品可提供投保，而針對浮潛等特定活動，亦有特定活動綜合保險可供投保；就企業經營海域活動可能衍生相關責任風險，依不同的營業性質，則有娛樂漁業漁船責任保險、遊艇意外責任保險、旅客運送責任保險、公共意外責任保險海域相關附加條款等提供保障。

金管會亦積極配合行政院及海洋委員會推動之「向海致敬」政策，督請保險業者研議開發海域活動專屬保險商品，未來亦將配合各項新興海域活動之發展，適時納入承保範圍，俾更貼近民眾需求，提供更完善之保障。產險公會近期亦將配合海洋委員會規劃整合之一站式平台，於網站設置海域保險專區，可提供民眾查詢保險商品相關資訊，以及便利的投保管道。

金管會再次提醒民眾於從事海域活動前，除應注意安全及做好充足的準備外，出發前亦可事先投保相關保險商品，有了多一層保障，動起來更心安。

保險 金管會 產險

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