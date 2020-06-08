10年利率不到0.5%...銀行狂搶標 台債利率續創歷史新低

在銀行業瘋狂搶標下，台債利率跌至歷史新低。中央銀行今（8）日標售10年期公債，得標利率跌破0.5%大關、落於0.477%，為歷史最低紀錄。資深債券商主管指出，近期台債跟著美債殖利率走高，但昨日標債時，市場湧現出乎意料的搶標盛況，使得標利率低於市場預期，創下史上新低。

資深債券商主管指出，近期台債跟著美債殖利率走揚，但10年公債標售結果卻優於市場預期，主要是銀行業買盤搶勢進場搶標，在300億元籌碼裡，銀行得標比重逼近50%，得標金額為148.5億元。

以交易為主要目的的證券業得標27.17%，得標金額為81.51億元，保險業拿下13%，金額接近40億元，票券業也抱回10%，約30億元。

公債初級市場標售結果明顯偏多，對次級市場形成激勵效果，10年期公債終場下跌0.55個基本點，收在0.4702%。

展望後市，券商主管分析，在國際債市氣氛不佳的情況下，10年券標售需求穩健，顯示資金充沛下市場補券的信心仍高，加上籌碼有限一直是限制台債利率的關鍵因素，不過經濟復甦的步調明確，加上央行下周將召開理監事會，預估公債利率維持區間震盪整理的機率較高。