快訊

趁亂的歷史正義？ 英國BLM抗爭推倒「黑奴巨商銅像」

未來邊境若開放 陳時中：外籍人士普篩陰性才能入境

業界首創 中壽推AI行動智能機器人Q寶

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

金融科技為保險業注入新思維，中國人壽積極推動通路數位轉型，繼獨家開發業務同仁專屬數位化系統「i-Agent」後，今（8）日宣布獨步業界，為業務部隊打造了數位夥伴-行動智能機器人「Q寶」，既是數位助理，也是智能教練，科技便利隨身帶著走，即時有效率地提供保戶有溫度的服務體驗。

中壽總經理黃淑芬表示，中壽導入新科技採小步快行策略，上線後持續推出新功能並優化使用者體驗，隨著功能越加豐富多元，業務同仁使用率也不斷成長，目前使用率已近九成。「Q寶」就像是中壽業務同仁隨身專屬的數位助理，透過大數據模型，通知業務員保戶服務動態資訊，如主動提醒客戶生日祝福、今日待辦工作等事項，讓業務同仁能在適合的時間點，提供貼心服務，傳遞溫暖；此外，業務同仁也可請「Q寶」幫忙查詢所需資訊，進一步詢問商品或業務規則等常見問題。

「Q寶」配有AI語意理解引擎，不但用口語化的文字「嘛ㄟ通」，大數據分析技術與AI語意學習機制，讓每次的對話互動過程，都成為「Q寶」成長的養分，語意理解及問答能力愈來愈精準，「Q寶」也會愈來愈懂你。除了提升工作便利性及效率，幫助新人快速上手業務工作，同時深植保險專業能力，也是「Q寶」重要使命，就像是新人的貼身智能教練，陪伴新人成長茁壯，透過業務活動追蹤機制幫助新人找出盲點，提升行銷動能，讓中壽業務部隊能夠有系統的持續擴大發展。

中壽在業務轉型上結合創新科技並投入豐厚資源，壯大自有業務部隊。從行銷策略到組織發展，攜手國際知名教育機構及顧問公司發展出專屬的業務訓練課程，提供科學化、數位化學習環境，讓新人快速融入業務工作成功定著發展保險事業。中壽也積極強化資訊系統及Fintech的應用，讓數位工具成為業務致勝武器，同時透過AI及大數據的結合，打造新世代數位行動業務菁英團隊，使中壽成為業務夥伴展業平台的最佳選擇。

中壽 保險 大數據

延伸閱讀

富邦、中壽 持股市值衝千億

上千企業放無薪假 中壽推業界最優15個月補貼新人方案

壽險砸大錢 狂敲金融股

中壽改選 獨董三張新面孔

相關新聞

公民股將協商關貿改選？財政部澄清「無此規劃」

財政部投資事業關貿公司將於下周五（19）日辦理第9屆董事改選，有媒體報導，改選前公、民股可能會進入協商階段。財政部今日澄...

台中銀證券與富動科技 簽訂財顧輔導合約

台中銀證券今（8）日假高雄分公司開幕之日，以資本市場中介機構的角色，與製造業的優秀中小企業富動科技正式簽署了財務顧問輔導...

台中銀證與星譜生醫、券券文化傳媒 簽訂財顧輔導合約

根據中央銀行統計，我國的證券發行餘額雖呈現增加趨勢，但增幅遠不及金融機構的授信成長，直接金融的比率比新加坡和香港低；中小...

上櫃公司特別股首次轉換掛牌作業 採電子化申報

為鼓勵企業籌資多樣化，便利特別股上櫃後轉換成增發新股的掛牌程序，櫃買中心已完成可轉換特別股首次轉換、「特別股股款繳納憑證...

彰銀董事大戰 外資建議官民5：4龍巖一席台新遞補

彰銀（2801）股東會將於6月19日登場，今年重頭戲董事改選，總計六席董事三席獨立董事，公股陣營與台新金控皆足額提名，外...

疫情衝擊 金控Q1海外投資虧800億

疫情衝擊獲利，金控集團首季海外投資帳上損益由紅翻黑，大虧近800億元，虧損金額為史上次高，前十大海外市場高達七成都虧；國...

金控陸港曝險合計3.5兆 遠低於美

金控集團在美國與中國大陸市場曝險部位，出現明顯消長，今年第1季止，在美國曝險部位持續增加，並突破6兆元，比上一季增加1,...

金控Q1海外總曝險逾20兆 增幅縮小

金控集團第1季海外曝險總金額逾20兆元，但因疫情蔓延全球，海外曝險部位跟上一季相比，增幅已明顯縮小至2%，僅增加4,30...

新光1號REITs 擬清算下市

不動產投資信託基金（REITs）又有一檔可能清算下市，新光1號REITs受託機構兆豐銀行日前發出通知，將於本月22日召集...

新光1號資產價值飆 「埋單」誘因大

時隔五年，又有不動產投資信託基金（REITs）將要清算下市，由於新光1號REITs是當年金管會政策開放REITs後，壽險...

新光1號REITs受益人大會 投資人須出席才能投票

新光1號不動產投資信託基金（REITs）將於22日召開受益人大會，受益人必須要親自出席大會投票，不可電子投票，在政府鼓勵...

央行：負利率對經濟有五害

針對愈來愈多國家步入負利率泥沼，中央銀行金融穩定報告裡特地刊載專欄，強調負殖利率債券規模增加對經濟金融有五大「害」，包括...

熱門新聞

填補海思缺口…超微神救援 台積迎大單

美抗疫國家隊 向台廠求援

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。