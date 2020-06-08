威力彩今頭獎上看7億元　今年逾億元中獎人皆男性

威力彩頭獎創下連33摃龜後，台彩預估今晚開獎頭獎上看7億元，截至今中午為止頭獎累積6.7億元。台彩今也公開今年兩位威力彩頭獎中獎人的故事，其中一位中獎人還用姓名學格數算號碼包牌。台彩總經理蔡國基也透露，今年威力彩億元以上頭獎中獎人約都是40至60歲男性，顯示今年男性很幸運，民眾可以請爸爸或家中男性長輩去買。

台彩總經理蔡國基表示，今年2月10日威力彩開出4.65億元，開在台北市南港區昆陽街的新移民投注站，中獎人是年約40多歲男性、新竹人，職業是醫療研發人員，特徵是眼睛長、鼻高、嘴大、耳大。

中獎人跟蔡國基表示，他買彩券超過10年，幾乎每期都買，最喜歡買的是威力彩和大樂透，購買金額100元至550元，這次是買4注400元，一注自選、2注部分快選、1注店選、最後多買一注店選，是最後買的一注中獎。

蔡國基說，中獎人回家後用手機上網兌獎，才知道是中了頭獎，他低調沒有跟任何人說，知道中獎時表情也很淡定，「他覺得會中獎是因為經常買，相信買彩券是做好事做公益，並不會因為中頭彩就辭職，仍然會繼續工作。」中獎人也捐1500萬由中信慈善基金會統籌規劃，另捐100萬給點燃生命之火，100萬送給投注站紅包。

此外，今年1月2日威力彩也開出頭獎3.4億元，開在新北市土城區的投彩商行，中獎人是男性、已婚，年約60多歲，育有2女，職業是傳統製造業的中小企業老闆。特徵是中等身、臉圓、臉大、鼻高、嘴大、耳厚。

中獎人跟蔡國基說，他平常經常買彩券，每次買約2000元至3500元，遇到有高額頭獎時還會增加金額，最常買威力彩、大樂透，因為頭獎上億元比較吸引他，即使沒有中也是做公益。這次他是在上班途中購買，主要是方便好停車，他開獎當天晚上11點回到家，用ipad兌獎，對中頭獎的時完全不敢置信，還拿給太太再對一遍。

中獎人說，他這次購買是以家人生日，與姓名學格數算出10至12個號碼，組成5組7個號碼包牌，第二區全部選8號，共買了3500元。那組包牌除對中頭獎約3.41億元，另外六組也中3獎，單注獎金90萬元，總獎金3.426億元。

至於他第二區全部選8號，中獎人透露，主要是觀察第二區已經很久沒開出8號，所以全部選8號，他發現去10月21日後就沒開出8號，已經連續20期未開出8號。

中獎人最後捐1500萬元給中信慈善基金會統籌分配，並送給投注站分紅88萬8888元，剩下的錢大多是購買儲蓄險與不動產，他中獎後仍然繼續經營自家的企業。