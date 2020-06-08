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公民股將協商關貿改選？財政部澄清「無此規劃」
財政部投資事業關貿公司將於下周五（19）日辦理第9屆董事改選，有媒體報導，改選前公、民股可能會進入協商階段。財政部今日澄清指出，尚無與民股協商席次分配之情事，亦無此規劃。
關貿公司目前第8屆設置董事15席，包含獨立董事3席及普通董事12席並設監察人3人。為應金管會強制董事選舉應採提名制度與擴大強制設置審計委員會等規定，關貿公司自第9屆董事會起董事選舉採候選人提名制及設置審計委員會由15席董事中之3席獨立董事組成，並廢除監察人制度，董監總席次由18席減少為15席，致2020年新一屆董事改選競爭激烈。
關貿公司訂於19日辦理第9屆董事選舉，財政部依法提出董事推薦名單，經關貿公司董事會審查通過，包括普通董事8名候選人、獨立董事3名候選人。
財政部說明，為維護公股股權最大權益，財政部業委託兆豐證券股份有限公司辦理委託書徵求作業，將依法全力爭取公股最有利席次，尚無與民股協商席次分配之情事，亦無此規劃。
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