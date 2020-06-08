北富銀J卡新卡繳稅 回饋上看11%

年繳稅邁入倒數三週，正準備報稅的民眾，可善用信用卡、信貸二大法寶，減輕自己的稅賦負擔。

台北富邦銀行今（8）日宣布提供卡友繳稅不限卡別、不限金額3期0利率，單筆滿5萬元以上最高享12期0利率，此外，今年有別以往加碼繳稅回饋，6月新申辦J卡（限LINE POINTS卡別）、尊御世界卡的新戶，刷卡繳稅一次付清，即可享1% LINE POINTS回饋，每歸戶上限2,000點，且6月11日起J卡新戶核卡30日內筆筆消費再送10% LINE POINTS或刷卡金回饋，當月最高每元500點，等同繳稅享最高11%回饋，為市場難得一見的重磅優惠。

北富銀表示，今年報稅時間延長至6月底，隨著截止日逐步逼近，繳稅的資金需求攀升，再加上7月中暑假將至，多數父母會安排孩子的暑期活動或家庭旅遊，財務負擔加重，建議可多加利用銀行提供的信用卡、信貸專屬優惠，讓家庭的資金分配更靈活。

除了信用卡分期0利率、繳稅趴數回饋外，北富銀也祭出「只屬於你 貸 安哪！」循環型信貸限時優惠方案。即日起至7月31日，透過手機即可線上申貸，享有信貸利率2.99%起，以及帳管費1,000元的優惠，最高可貸150萬元，且額度一旦核准，隨時隨地有資金需求，可於網路銀行、行動銀行直接動用，隨借隨還，按日計息，日息每萬元最低不用1元，大幅提升財務運用的彈性空間，輕鬆度過繳稅時節