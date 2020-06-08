凱基慈善基金會英語計畫 助偏鄉學童打開國際視窗

凱基證券捐助之凱基慈善基金會「愛，讓機會萌芽」計畫，持續協助偏鄉以及資源不利地區的學童營養補充及課輔學習，六年來為台東縣、嘉義縣、屏東縣等40多所學校弱勢學童提供營養早餐，以及英語學習等補助，讓偏鄉和資源不利地區學童上課前能夠有早餐飽足，下課後有英語學習機會；凱基慈善基金會今年持續於偏鄉進行英語學習補助，讓學童在偏鄉也能與國際接軌。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，21世紀國際交流頻繁，從蘭嶼學童到紐西蘭參加南島文化節，台東孩子到美國打少棒賽、以及嘉義小球員到日本進行體育交流，小朋友現在就有機會走出台灣；有了國際通用語文的基礎，就能夠和其他國家小朋友簡單交流，在世界舞台上更有信心。

嘉義縣光榮國小校長表示，藉由凱基慈善基金會的補助，小朋友英語的學習時數增加，更聘請外籍教師來為孩子上英文課；看到孩子從一個個字母認讀，一次次字彙拼讀，再到一句句對話朗讀，最後能在公開場合進行讀者劇場，英文歌曲演出，在缺乏英語學習環境的偏鄉非常不容易；這雖然是孩子跨出的一小步，卻是英語奠基的一大步。

偏遠國小普遍存在單親、隔代教養等情況，都會地區常見的安親、才藝班，在偏鄉很難找到，更不必說是連師資都缺乏的英語學習。在全球化的現在，凱基慈善基金會提供今年偏鄉學童的英語補助，讓偏鄉學校能夠聘請校外師資，甚至有可能找到外籍教師來和孩子對話，讓孩子能夠透過英語學習，接觸不同的文化，創造更寬廣的視野。

凱基慈善基金會去（2019）年度共計補助臺東縣、嘉義縣15所學校弱勢學童營養早餐，以及嘉義縣、屏東縣等共計16所學校英語學習計畫，2020學年度英語計畫補助從即日起到6月15日進行徵件，讓身處偏鄉以及資源不利地區的學童能夠課後學英文，開展視野之窗，創造未來的無限可能。