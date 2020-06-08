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降低槓桿比能見度偏低 惠譽將台新金展望調負向

經濟日報 / 記者林子桓／台北即時報導

國際信評機構惠譽今（8）日將台新金（BBB）與台新證（BBB）評等展望由穩定調為負向，而台新銀則維持穩定，並確認上述三家公司長期發行人違約評等（IDR）。

惠譽指出，由於台新金仍有持彰銀股份，使得該金控的雙重槓桿比偏高。惠譽將台新金展望調為負向，主要是反映出台新金的DLR近期面臨壓力。台新金先前宣布正在參與標售一家保險公司，過去兩年中，該金控的DLR已經逐漸增加，此時產生併購的興趣，意味著隨著時間的推進，台新金如何降低槓桿比率的能見度趨近模糊。

至於台新銀，惠譽指出，該行擁有足夠的緩衝能力以及強勁的流動性，使得疫情干擾之際，能減低該行面臨挑戰壓力。惠譽日前將台灣銀行業前景展望從穩定調為負向，反映出與疫情衝擊全球需求以及對銀行資產品質與獲利能力的影響，導致經濟成長顯著減弱，並將台灣GDP下調至負成長0.2%，而在2021年恢復至2.8%。

惠譽預計，台新銀的獲利能力將受到以下因素的影響，備抵呆帳增加、利潤率下降使收入減少、市場波動加劇導致理財費用下降、交易損失增加。同時預計該行資本化將繼續面臨壓力，截至2019年底第一類資本（CET1）為9.8%，因該行的放款成長創歷史新高，始終高於同業平均水平，而內部資本產生減少所致，除此，也面臨外債潛在的市場評價波動性壓力，占資產比重約7%。

惠譽指出，經濟中斷可能會影響台新銀的資產品質，但該行多數貸款都有抵押擔保，可從中得到緩解，這些具有保守的貸款與價值比率，預計該行資產品質表現將受到台灣房市穩定獲得支撐。

台新銀的流動性狀況穩定，資金來源主要是客戶存款，預計台灣整體流動性狀況將保持充裕，同時惠譽預計，到2020年底，該行存放比仍可保持85%左右，這接因素能支撐該行現有的評級展望。

台新金 惠譽

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