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從慰安婦到天皇像的禁忌言論？日本「表現の不自由」

新壽機場櫃檯超前部署 旅平險用街口也可支付

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導

隨著台灣新冠肺炎疫情趨緩，政府推動防疫安心旅遊，國旅開始復甦，國際客運航班可望陸續恢復，為因應政府推動的防疫旅遊開跑，新光人壽展開防疫超前部署，領先業界，率先與專營電子支付機構攜手合作，即日起，只要至新壽機場櫃檯購買旅平險，結帳時選擇街口支付，手機開啟街口支付APP，掃描櫃檯螢幕顯示之QR Code即可完成付款，不僅快速又方便，更可以降低使用現金交易而產生接觸感染的風險。

根據資策會產業情報研究所（MIC）連續五年進行「行動支付消費者調查」， 2019下半年大調查，台灣行動支付用戶已達六成，用戶最常使用的行動支付品牌，前三名依序為Line Pay、街口支付與Apple Pay，顯見使用行動支付的普及率日趨成長，非現金支付將成為生活型態的一種。

新壽在全台擁有最多機場保險櫃檯，目前也分別在桃園機場第一、二航廈、松山 、台中、高雄及金門機場，共設置六個服務櫃檯，增加街口支付付款方式，為商務洽公與外出旅遊社會大眾提供快速、方便的安全守護。

新光人壽提醒，民眾於享受休假時光的同時，仍需維持個人防疫措施，落實勤洗手、呼吸道衛生、咳嗽禮節，以及保持社交距離。規劃旅遊行程時，要記得購買旅行平安險，除投保意外險及傷害醫療險，也可附加投保「海外突發疾病醫療險」及旅遊不便險。

防疫期間，民眾亦可投保新光人壽「活力安疫計畫」以「新光人壽活力健康住院醫療終身健康保險」為主約，搭配「新光人壽呵護安心住院醫療健康保險附約 」，輕鬆打造強化的醫療保障，並減輕若不幸因確診法定傳染病或其他疾病，無法工作而收入中斷的經濟壓力。

新光人壽 桃園機場

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