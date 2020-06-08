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上櫃公司特別股首次轉換掛牌作業 採電子化申報

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

為鼓勵企業籌資多樣化，便利特別股上櫃後轉換成增發新股的掛牌程序，櫃買中心已完成可轉換特別股首次轉換、「特別股股款繳納憑證下櫃，特別股增資股票上櫃」等2項之電子申報及公告系統，自即日起上線實施。

櫃買中心表示，相關上興櫃公司電子化掛牌公告資訊皆可於該中心網站首頁 〉公告及法規 〉 市場公告 〉; 「股票增減資上櫃掛牌（興櫃登錄）公告暨TDR再發行及註銷公告」項下查詢。

櫃買中心表示，上興櫃公司現行辦理新股掛牌如增資新股、庫藏股註銷、限制員工權利新股、私募普通股及更名新股等作業已採電子化申報及公告，取代紙本送件程序，除達到節能減碳之效，同時也大幅節省發行人送件時間及作業成本，提昇資訊申報效率，櫃買中心將持續推動各項無紙化申報作業。

櫃買中心 興櫃 減資

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