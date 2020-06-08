彰銀董事大戰 外資建議官民5：4龍巖一席台新遞補

彰銀（2801）股東會將於6月19日登場，今年重頭戲董事改選，總計六席董事三席獨立董事，公股陣營與台新金控皆足額提名，外資機構 GL（GLASS LEWIS）與ISS近期均出具報告，認同現狀雙方共治，支持官股和台新各自五席和四席；看似傾向建議外資機構支持台新金較現狀多取得一席，也就是由龍巖空出的席位，支持由台新遞補。

ISS在官股方面支持三席董事二席獨董，分別為現任彰銀董事長凌忠嫄、總經理黃瑞沐、台經院院長張建一，獨董為劉克義與林志潔。台新陣營方面三席董事分別為現任彰銀常董吳澄清，台新金提名自然人董事陳淮舟和法人董事林政憲，現任獨董潘榮春。

GL則傾向官股四席董事一席獨董，分別為凌忠嫄、黃瑞沐、張建一和現任董事財政部國庫署長蕭家旗，獨董為現任獨董游啟璋；台新陣營方面，董事支持陳淮舟和林政憲，獨董支持潘榮春與孫至中。

目前彰銀董事八席，分別為凌忠嫄（財政部代表）、蕭家旗（財政部代表）、張建一（國發基金代表）、梁國源（獨董）、游啟璋（獨董）、吳澄清（台新代表 ）、陳淮舟（台新代表）以及潘榮春（獨董）。

由報告看出，雖然龍巖李世聰在今年2月釋出的股票由公股承接，外資建議龍巖空出的席位由台新遞補。