彰銀改選前提出英文建議曝光 未被雙外資機構全買單

彰銀董事長凌忠媛一席「我們目標要拿下9席」，雖表示自己沒收到外資報告，但原來真有所本。在今日曝光的彰銀提出的英文版本報告書中，彰銀力挺自家9席提名董事與獨董，並認為台新金提出的候選人提名名單缺乏獨立性，但此份建議被外資機構以「財政部的提名人選略為偏重」、而沒全面買單。

外資機構GL（GLASS LEWIS）更在報告中特別提出，相信現任獨董潘榮春擁有其合適金融專業，是合理的候選人。並強調，自己並沒有跟彰銀有同樣的看法。

最新報告中，外資機構GL與ISS 都支持台新金多一席至4席，等同支持台新金拿下李世聰空出的一個席位。

GL是外資獨立研究機構，雖不參與投票，但出具的建議書是外資圈在股東會投票前，都會慎重參考的指標，外資幾乎都會依照兩大獨立研究機構GL、ISS的建議進行投票。

在今日曝光的彰銀英文版本報告中，33頁內容中彰銀用了6頁內容批台新金提出的董事人選，不過並未全被外資機構買單。外資機構GL罕見重新在6月5日更新報告，與另一外資機構ISS 持兩大相同論點：1.支持台新金多一席至4席，2.對支持提名的候選人仔細寫出原因。

在此次報告中，GL先釐清了目前彰銀現狀，指出財政部與台新金都在力爭彰銀的董事會控制權，並指出財政部的提名人選略為偏重。

而對於人選評估上，GL認可目前彰銀董事會中的彰銀董事長凌忠嫄，以及財政部國庫署署長蕭家旗與台經院院長張建一，並相信新提名人選的彰銀總經理黃瑞沐的加入對董事會的價值貢獻。GL同時也提到，雖然彰銀2014年來績效表現合理但沒有特別突出。

對台新金控代表部分，GL表示，認同智擎生技董事長孫致中相較具備法律專長的林重宏可以為銀行帶來更好的專業，因林重宏是法律專業背景。獨董部分，則支持潘榮春，GL特別提出，相信現任獨董潘榮春擁有其合適金融專業，是合理的候選人。GL並強調，自己並沒有跟彰銀有同樣的看法，因彰銀對潘的獨立性有疑問。