彰銀改選 外資機構GL支持台新金新取得獨董席次

外資機構GL（GLASS LEWIS）6月5日出具最新的彰銀改選報告建議，對雙方陣營對彰銀改選都提足9席席次提出反對意見，表示基於公司經營穩定，建議彰銀董事會維持雙方共治的現狀，支持公股陣營拿5席（4席法人董事加上1席獨董），以及台新金拿4席（1席法人董事加上1席自然人董事及2席獨董），即建議外資圈支持台新金較現狀多取得一席獨董席次。

這與另一外資機構ISS也支持台新金控較現狀，多取得一席其次相同。

GL是外資獨立研究機構，雖不參與投票，但出具的建議書是外資圈在股東會投票前，都會慎重參考的指標，外資幾乎都會依照兩大獨立研究機構GL、ISS的建議進行投票。

李世聰在今年2月因為出售彰銀股票達法定標準，解任其身為李氏投資公司在彰銀的法人董事職務，牽動彰銀董事剩下8席，財政部曾經誓言要拿下這1席。

董事部分，GL建議外資投票支持公股派彰銀董事長凌忠嫄、彰銀總經理黃瑞沐、財政部國庫署署長蕭家旗、台經院院長張建一，台新金派則支持律宇國際商務法律事務所主持律師林政憲、自然人董事彰銀董事陳淮舟。

獨董部分，則支持公股派提出的台大會計系兼任副教授游啓璋．對台新金派則支持彰銀獨立董事潘榮春、孫至中。

總計GL支持公股取得4席一般董事加計1席獨董，對台新金派支持2席一般董事加計2獨董．席次雖然與ISS提出的公股5席，台新金4席相同，但ISS支持公股取得3席董事加上2席獨董，台新金為3席董事加上1席獨董。

報告中，GL對彰銀經營提出警訊，指出該公司正處於ESG帶來重大財務影響的中等風險。

報告中指出，之所以在上週五更新最新報告內容，是因最初基於資訊不透明，建議外資投資人放棄投票，但在獲得更新的訊息後，GL上週五再度更新了最新的報告。

報告中認為，彰銀認為自家公司營運出色，ESG表現也有進步。財政部方面，則全數否定台新金的全數提名人．台新金部分，則認為目前提名人選有助於提升彰銀目前營運。

但報告中也提到，彰銀EPS（每股稅後盈餘）從2014年幾乎呈現年度下降趨勢，即使去年金融業整體獲利寫歷史新高，但彰銀每股稅後收益僅有1.16元，且ROE也從2014年的9.41％下降至2018年的8.39％。

之所以支持以上候選人，GL在報吿中指出，公股派中，目前的彰銀董事長凌忠嫄，以及新加入的黃瑞沐有其能力加入董事會陣營，並注意到財政部的提名獨董是合格現任董事，台新金派中，則支持長期任職彰銀重要職位的陳淮舟。