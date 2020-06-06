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國際油價漲逾5% 分析師：等拉回偏多布局

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

OPEC+會議將提前至今（6）日進行，昨（5）日國際油價上漲逾5%。期貨分析師表示，預期在庫存平穩減少下，原油價格可以得到支撐，投資人可待拉回偏多布局。

期貨分析師表示，原油價格在產油國減產協議的救油措施下平穩向上，全美元油庫存不再創高，原油主要交割地庫欣區的原油庫存量也明顯減少，5月底的庫欣使用率已降至65%。

台股的石油ETF昨日收盤為：元大S&P石油（00642U）收盤9.38元，上漲0.07元、漲幅0.75%；元大S&P原油正2（00672L）收2.46元，上漲0.09元、漲幅3.8%；街口布蘭特油正2（00715L）收盤6.37元，上漲0.47元、漲幅7.97%。

紐約西德州中級原油每桶39.55美元，本周漲幅10.7%。布蘭特原油每桶42.30美元，本周漲幅19.2%。

原油價格 石油 期貨 國際油價

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